Przełom w skokach narciarskich. Za nami ostatnie testy. Za kilka dni oficjalny start

Surowy skan trzeba przepuścić przez system, który tworzy awatar. Potem trzeba jeszcze zweryfikować tego awatara. To zajmuje zatem kilkanaście minut. To jest jednak ważny krok w skokach narciarskich. Teraz mamy bardzo dokładny podgląd na kontrolę postury zawodnika. Testy były nam potrzebne, by określić, jakie jest możliwe maksymalne odchylenie od pionu. Dzięki skanerowi widzimy też dokładnie, jak ktoś stoi. Na tego awatara nakładane są osie od kostki do kolana, od kolana do biodra, od biodra do szyi, od szyi do czubka głowy. Widzimy zatem, czy ktoś stał prosto, czy może się garbił, by się "zmniejszyć", bo w tym kierunku ostatnio to wszystko szło

~ opowiadała polska kontrolerka w FIS.