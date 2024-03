Przełom Polaków, a tu Thurnbichler nagle ogłasza. Zaskakująca deklaracja

Pięciu polskich skoczków narciarskich - Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch, Piotr Żyła oraz Maciej Kot - wywalczyło w środę punkty Pucharu Świata podczas konkursu w Trondheim. Po zawodach występ swoich podopiecznych ocenił trener Thomas Thurnbichler, wskazując na najpoważniejszy błąd, łączący wszystkich naszych zawodników. Co ciekawe, trener polskiej kadry złożył przy tym dość zaskakującą deklarację co do dalszej części sezonu. Cel, który wskazał, jest jasny.