Przełom dla Polaków, a Dawid Kubacki nie owija w bawełnę. Wcale tego nie kryje

Niestety - Maciej Kot , Andrzej Stękała i Paweł Wąsek nie przebrnęli później przez pierwszą serię konkursową, a Dawid Kubacki na półmetku rywalizacji zajmował 12. miejsce. Najlepszy z "Biało-Czerwonych" Piotr Żyła był siódmy, co i tak stanowiło dobrą wiadomość. Niestety, ten stan nie utrzymał się do końca zawodów . Ostatecznie bowiem Piotr Żyła uplasował się na 11., a Dawid Kubacki na 15. lokacie. Co i tak uznać trzeba było za dobrą wiadomość.

Nie trafiłem w jakieś super warunki, ale moje skoki też nie były wybitne. W piątek dużo lepiej składało się to do kupy na skoczni. W sobotę miałem trochę problemów od pierwszego skoku. Wyciągnę jednak drobne pozytywy, bo jednak jest to miejsce wyższe niż w ostatnich konkursach, aczkolwiek mam świadomość, że przede mną jeszcze sporo pracy

Skoki narciarskie - Puchar Świata. Dawid Kubacki wprost o występie Polaków w Klingenthal

I dodał: Powolutku z dnia na dzień pracujemy nad tym, żeby te nasze skoki wróciły na dobre i dalekie tory. Myślę, że to co w piątkowych sesjach treningowych pokazywaliśmy, to to, na co nas w tej chwili stać. W sobotę był troszeczkę trudniejszy dzień, ale w niedzielę powalczymy i moim zdaniem będzie jeszcze lepiej.