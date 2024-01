Przełamanie po dwóch latach. Klemens Murańka znowu wystąpi w konkursie PŚ

To było dla niego pierwsze podium w tym cyklu od czterech lat. Od zwycięstwa w Sapporo .

Uśmiech na twarzy Klemensa Murańki

Jest uśmiech na twarzy, bo oddałem fajny skok w kwalifikacjach. W treningowych nie mogłem sobie znaleźć dobrego czucia na skoczni. Odnalazłem to w najważniejszym momencie. Cieszę się, że w kwalifikacjach to zaskoczyło. Teraz mogę pracować dalej, bo te zawody dla mnie się nie zakończyły

Po skokach treningowych widać było, jak wizualizował sobie to, jak powinien wyglądać skok. To najwyraźniej pomogło.

- Taki był plan, by w tych kwalifikacjach zrobić od razu trzy kroki do przodu. I ten plan zrealizowałem. Zaryzykowałem z pozycją najazdową i to pomogło - tłumaczył.