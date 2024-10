Przeklęty czas Aleksandra Zniszczoła. Wrócił ten sam problem

O tej samej porze mam dokładnie ten sam problem, co rok temu. Mam kłopot z pozycją najazdową. Wybiłem się trochę ze swojej dobrej pozycji i teraz jest szukanie. Przez to straciłem pewność w skokach. Potrzebuję zgrupowania, by skakać ciągiem, żeby złapał tę pozycję. Potrzebuję skoków na skoczni, a nie pracy poza nią. Wiem, że to wróci. To nie jest też tak, że oduczyłem się skakać, bo wiem, jaka była moja dyspozycja miesiąc temu. Zawsze w tym okresie jesiennym wkrada się u mnie pewien problem. Jestem zdenerwowany, bo to jest frustrujące, ale nic się nie dzieje. Będzie dobrze

~ powiedział Zniszczoł.