Przegrał z Tomasiakiem, teraz się tłumaczy. To dlatego nie stał na podium. Kuriozalna wymówka

Na zawsze do historii polskich skoków oraz sportów zimowych przeszedł poniedziałek 9 lutego 2026 roku. Historycznego wyczynu dokonał Kacper Tomasiak, czyli zdecydowanie nasz najlepszy skoczek tego sezonu. Rewelacyjny 19-latek na skoczni normalnej w Predazzo prezentował się wyśmienicie od pierwszych treningów, a jeszcze lepiej wypadł przy okazji konkursu.

Po dwóch równych i świetnych stylowo skokach zajął 2. miejsce i tym samym zdobył srebrny medal igrzysk olimpijskich. Jest to jednocześnie pierwszy medal Polski na trwającej imprezie czterolecia. W tych zmaganiach zdecydowanie zawiedli Norwegowie. W końcu zarówno Marius Lindvik, jak i Kristoffer Eriksen Sundal byli w czołówce w trakcie treningów.

Drugi z wymienionych po pierwszej serii był nawet trzeci, lecz finalnie skończył na 10. pozycji. Niedługo po zakończeniu konkursu w rozmowie z NRK zdradził, jak się czuje. Jak zdradził, to, co się stało na skoczni było dziwne.

- To szaleństwo, że tak się stało. To dziwne, naprawdę dziwne. Przepraszam. Doświadczyłem wielu mistrzostw, ale teraz naprawdę mi przykro. Ale pewnie skończy się za 45 minut, tak myślę. Taki jest sport - wyznał.

Do podium zabrakło mu 6,4 pkt, czyli nieco ponad trzech metrów. Na jego nie korzyść mocno wpłynęło lądowanie, co poskutkowało niskimi notami (trzy razy 16,5). 25-latek tłumaczy, że to właśnie ten aspekt wpłynął na tak niską pozycję. Jego zdaniem, w przypadku poprawnego telemarku byłby na podium.

- Styl był tu ważny i wiedziałem to wcześniej. W finale się odwróciłem. Narta szybko zsunęła się do przodu, gdy wylądowałem. Próbowałem utrzymać się na górze, ale nie dałem rady. Uderzyłem mocno o ziemię. Smutno myśleć, że przy dobrym lądowaniu miałbym co robić na podium - mówił.

Forfang bez ogródek. "Oczekiwaliśmy więcej"

Zawodu nie ukrywa także Johann Andre Forfang, czyli najlepszy z Norwegów na obiekcie normalnym (9. miejsce). Ten swój finałowy skok na 103 metry uznaje za najlepszy ze wszystkich prób na obiekcie. Do tego jasno wyznaje, że jego kadra oczekiwała zdecydowanie więcej.

- Jeśli chodzi o mnie, to dzisiaj oddałem swój najlepszy skok, więc jestem z tego bardzo zadowolony. Nie do końca udało mi się tu wybić z ziemi. Ale my, Norwegowie, oczekiwaliśmy więcej - uzupełnił dla NRK.

Rafał Kot: Nie pamiętam zawodnika, który byłby w tym wieku tak odporny psychicznie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kacper Tomasiak podczas konkursu skoków na zimowych igrzyskach 2026 JAVIER SORIANO AFP

Kristoffer Erik Sundal Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Johann Andre Forfang IMAGO/Markku Ulander/Imago Sport and News East News