Podczas pierwszego tegorocznego konkursu na Muehlenkopfschanze w Willigen polscy kibice do samego końca pierwszej serii drżeli o awans Dawida Kubackiego do rundy finałowej - ostatecznie nowotarżanin zyskał szansę na oddanie drugiego skoku po tym, jak gorszą próbę pokazał... Stefan Kraft .

Stefan Kraft niedługo może przebić Stocha. Na horyzoncie zostanie tylko Ahonen

Warto przy tym nadmienić, że Kraft wyprzedził już Adama Małysza (13 070 pkt) i jeśli uda mu się przeskoczyć także Stocha , to "ścigać" będzie jedynie Janne Ahonena (lider zestawienia, 15 753 pkt). To jednak nie wszystkie interesujące dane w kontekście Polaków.

Gdyby Stefanowi Kraftowi udało się dwukrotnie wygrać w najbliższym czasie konkursy, to zrównałby się on w liczbie wygranych w Pucharze Świata z... Małyszem i Stochem, którzy mają ich po 39. Do tego wszystkiego warto przypomnieć, że reprezentant Austrii niedawno też został rekordzistą w liczbie osiągniętych w karierze podiów - ze 109 "pudłami" wyprzedził wspominanego już Ahonena, a nieco wcześniej przegonił też "Orła z Wisły". Roszady w elicie elit - tak to można nazwać.