Na starcie niedzielnych zawodów w szwajcarskim Engelbergu zameldowało się pięciu Polaków. Jak się potem okazało, reprezentanci Polski generalnie spisali się nieco lepiej, niż w sobotnich zawodach, choć akurat słabszy występ zanotował lider kadry Kamil Stoch. Wciąż jednak daleko do optymizmu.

Przede wszystkim, do drugiej serii tym razem awansowało trzech polskich skoczków.

Skoki narciarskie. Engelberg. Błysnął Paweł Wąsek

Bardzo udany występ zanotował 22-letni Paweł Wąsek. Zawodnik z Cieszyna w pierwszej serii zaprezentował skok na odległość 131,5 metra, co było naprawdę dobrym wynikiem. Bez problemu zapewnił sobie udział w finałowej serii - po pierwszej był 11.

Formy szuka nadal Dawid Kubacki. Ani on, ani Klemens Murańka nie oddali na tyle dalekich skoków, by myśleć o awansie do serii finałowej. Kubacki osiągnął zaledwie 110,5 metra, a Murańka zanotował odległość jeszcze o pół metra krótszą.

Za to Piotr Żyła tym razem nie rozczarował - w pierwszej serii skoczył 128 metrów i tym samym dość przekonująco zapewnił sobie awans do drugiej serii, co ostatnimi czasy wcale nie było takie oczywiste (z 15. miejsca).

W pierwszej serii niezły skok oddał też Kamil Stoch, ale nie odleciał tak, jak w sobotę. Osiągnął odległość 125,5 metra, co oczywiście dało mu awans do serii finałowej, ale po pierwszej próbie plasował się za młodszym kolegą, czyli Wąskiem - był 14.

Skoki narciarskie. Engelberg. Po pierwszej serii Killian Peier na czele

Znacznie słabiej, niż w sobotnim konkursie zaprezentował się Słoweniec Timi Zajc, czym mocno zaskoczył, ledwo kwalifikując się do drugiej serii. Niespodziewanie w finałowych zmaganiach zabrakło Niemca Markusa Eisenbichlera.

Wysoką formę potwierdził natomiast reprezentant gospodarzy Killian Peier, który po pierwszej serii prowadził, po skoku na odległość 136,5 metra. Z kolei 132,5 metra osiągnął w pierwszej serii Ryoyu Kobayashi, co oznacza, że doświadczony w bojach Japończyk odległościowo osiągnął rezultat niewiele tylko lepszy od Wąska. Łączną notę miał jednak na tyle wysoką, że zajmował 2. miejsce po pierwszej serii.

Triumfator sobotniego konkursu Karl Geiger błysnął również w niedzielę, w pierwszej serii osiągając 135 metrów. Dało mu to 3. lokatę przed drugą serią.

Skoki narciarskie. Engelberg. Wyniki konkursu: druga seria bardziej pechowa

W trakcie drugiej serii konieczna była przerwa związana ze zmianą kierunku i siły podmuchów wiatru. Relatywnie szybko zawodnicy wrócili jednak do skakania.

W drugiej serii Piotr Żyła skoczył niemal tak samo, jak w pierwszej próbie - też na odległość 128 metrów. Nie zdołał poprawić swojej lokaty, ostatecznie skończył konkurs na 15. miejscu, ale to i tak był niezły występ 34-letniego skoczka, zważywszy ostatnie perturbacje.

Z kolei Kamil Stoch w drugiej próbie osiągnął 128,5 metra, ale nieco obniżył swoją lokatę i zakończył rywalizację na 16. miejscu. To oczywiście znacznie słabszy wynik, niż w sobotnim konkursie, gdy lider kadry był szósty.

Przed skokiem ostatniego z Polaków Pawła Wąska wzmogły się podmuchy wiatru i Polak musiał zejść z belki. Po krótkiej chwili jednak na nią powrócił i oddał znacznie słabszy skok, niż w pierwszej serii - na 117,5 metra. 22-latek był rozczarowany po tej próbie, bo spadł za dwóch starszych kolegów z reprezentacji w końcowej klasyfikacji konkursu. Trzeba jednak przyznać, że zmagał się z mało komfortowymi warunkami wietrznymi. Poza tym, w jego przypadku cieszą zdobyte punkty w Pucharze Świata. Ostatecznie był 19.

Znakomity skok oddał Kobayashi, który w drugiej serii zanotował 136,5 metra i objął prowadzenie. Nie udało się przeskoczyć go liderującemu po pierwszej serii Peierowi, który skoczył na odległość 132 metrów i stracił podium, zajmując ostatecznie 4. lokatę. Szwajcar był niepocieszony. Poza triumfatorem Kobayashim, miejsca na podium zajęli także Geiger, który zajął drugie miejsce oraz Norweg Marius Lindvik - trzeci skoczek niedzielnego konkursu.





