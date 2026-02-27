Jeszcze przed kilkunasto dniami, Paweł Wąsek wraz z Kacprem Tomasiakiem byli w siódmym niebie, kiedy zdecydowano się odwołać finałową serię konkursu duetów, co w konsekwencji zapewniło im srebrny medal olimpijski. Skoczkowie nie mieli jednak zbyt wiele czasu na delektowanie się sukcesem, bo zawody Pucharu Świata przeniosły się do Bad Mitterndorf.

Co prawda Maciej Maciusiak nie zabrał ze sobią Kacpra Tomasiaka, ale Paweł Wąsek już znalazł miejsce w kadrze. Piątkowych kwalifikacji z pewnością nie będzie chciał zbnyt długo pamiętać. Jedynie Piotr Żyła i Kamil Stoch uzyskali kwalifikację. Wąsek niedługo poźniej gorzko podsumował swoją próbę.

Gorzkie słowa Pawła Wąska po fatalnych kwalifikacjach w Bad Mitterndorf. "Jeszcze tydzień temu skakałem z radości..."

Nasz wicemistrz olimpijski z Włoch nie ukrywał, że zaliczył twarde lądowanie, jeśli chodzi o powrót do Pucharu Świata.

- Wszystkie moje skoki były dzisiaj bardzo podobne. Mocno je spóźniałem. Jak porównywałem moje skoki z tego sezonu, z tymi z ubiegłego, to dużo pozmieniało się u mnie w fazie lotu. Na pewno nie jestem tak nakręcony i nie byłem tak przeciągnięty nad narty. Pod tym względem obawiałem się tych lotów, że tutaj może brakować prędkości. Faktycznie tego brakuje - rozpoczął analizę podczas rozmowy z Kacprem Merkiem na antenie "Eurosportu".

Tak to właśnie wygląda. Jeszcze tydzień temu skakałem z radości, a teraz znowu zszedłem na ziemię. Taki jest sport. Trzeba wyciągnąć wnioski i starać się jakoś to poprawić na niedzielny konkurs

O wiele lepszy humor miał z kolei Piotr Żyła, który zajął w kwalifikacjach 16. miejsce po skoku na odległość 208,5 metra. - Kwali jest, na dzisiaj starczy. Trochę mi zabrakło spokoju jak w tym treningu chociażby. Tu było napięcia dużo, ale OK. Ponad kreskę poleciało, tak że spoko - stwierdził w rozmowie z "Eurosportem".

Sobotni konkurs rozpocznie się o godzinie 13:30 (godzinę wcześniej seria próbna). W niedzielę z kolei skoczkowie o 12 zmierzą się w kolejnych kwalifikacjach, a później znów o 13:30 rywalizować będą w zawodach. Relacje tekstowe prowadzone będą na portalu sport.interia.pl.

