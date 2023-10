Przebudzenie wiecznego talentu polskich skoków. Ambitny cel 29-latka

Skoki narciarskie. Wieczny polski talent odpalił. Wskazał, co zdecydowało

Ubiegłej zimy wskoczył do rywalizacji w Pucharze Świata, choć na co dzień trenował z kadrą B, prowadzoną wówczas przez trenera Macieja Maciusiaka . I to właśnie ten szkoleniowiec pomógł mu odnaleźć wysoką dyspozycję. Zniszczoł trenował według jego planów i to przyniosło efekty. Od wiosny wiślanin jest już zawodnikiem kadry A.

Zniszczoł bardzo dobrze rozpoczął starty w Letnim Grand Prix . Był ósmy i 11. w Courchevel. Następnie stanął na podium w Szczyrku , zajmując drugie miejsce. To było jego pierwsze indywidualne podium w seniorskiej rywalizacji w zawodach tej rangi i było też wielkim zaskoczeniem, bo przecież 29-latek to raczej lotnik, a jednak obiekt w Szczyrku to średnia skocznia. W kolejnych zawodach na tej samej skoczni był piąty.

Aleksander Zniszczoł ma ambitny cel na zimę

- Jestem jednak spokojny. Wrócę na dobre tory, a to, co zdarzyło się w końcówce Letniego Grand Prix, jest tylko chwilowe. Problem zaczął się w Hinzenbach. Tam najpierw wygrałem serię treningową, a potem nie awansowałem do finału. To było dziwne, że skoku na skok coś się nagle posypało. Może i lepiej, że w dołek wpadłem teraz, a nie w zimie. Spokojnie poprawię pozycję i będzie dobrze. Na to, że ona się posypała, pewnie miało też wpływ to, co robiliśmy przez ostatnie tygodnie. Mieliśmy naprawdę solidny trening siłowy - mówił Zniszczoł, a jego słowa potwierdził trener kadry Thomas Thurnbichler, który przyznał, że tego lata wprowadził znacznie mocniejszy trening. Wszystko po to, by w zimie była moc na skoczni.