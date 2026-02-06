Przebudzenie Wąska przed igrzyskami. "Decyzja Maciusiaka nie była pochopna"

Kibice długo głowili się, kogo Maciej Maciusiak zdecyduje się zabrać na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Wydawało się niemal pewne, że o jak najlepsze wyniki powalczą Kacper Tomasiak i Kamil Stoch, jednak nazwisko ostatniego zawodnika w składzie pozostawało zagadką nawet dla największych ekspertów.

Gdy ogłoszono, że do Włoch pojedzie Paweł Wąsek, decyzja ta wywołała spore poruszenie. Wielu zastanawiało się, czy na miejsce w kadrze bardziej nie zasługiwali Maciej Kot lub Dawid Kubacki. Obiektywna ocena była jednak trudna, bo od kilku sezonów forma wszystkich "Biało-Czerwonych" pozostawia wiele do życzenia. W pierwszym treningu na olimpijskim obiekcie w Predazzo, rozegranym w czwartkowy wieczór, 26-latek zaprezentował się jednak całkiem solidnie.

Józef Jarząbek pozytywnie zaskoczony pierwszymi skokami Pawła Wąska we Włoszech

Występ Polaków uważnie obserwował były trener Józef Jarząbek, który podzielił się swoimi wnioskami. Przed igrzyskami medalowe szanse Polaków oceniano jako niewielkie, ale treningi pozwoliły spojrzeć na sytuację z nieco innej perspektywy. "Biało-Czerwoni" solidnie przywitali się z najważniejszą imprezą czterolecia. W każdym z trzech pierwszych treningów Polacy mieli swojego przedstawiciela w czołowej dziesiątce.

Najważniejsze było jednak to, że przebudził się Wąsek. Choć ostatni skok nie był idealny, wcześniejsze próby dawały powody do optymizmu. Lider kadry z minionego sezonu plasował się na 12. i 10. miejscu. "To chyba najbardziej optymistyczna przesłanka dla nas. Paweł bardzo pozytywnie mnie zaskoczył i widać, że indywidualne treningi przyniosły efekt. Decyzja Macieja Maciusiaka nie była pochopna" - ocenił Józef Jarząbek w rozmowie z "WP SportoweFakty".

Nominacja Wąska do Predazzo zaskoczyła środowisko, a wielu ekspertów stawiało raczej na Kubackiego lub Kota. "Nie można jednak powiedzieć w stu procentach, że Dawid wypadłby gorzej. To doświadczony zawodnik, który mógłby szybko odnaleźć się na tej skoczni" - zaznaczył były trener Kubackiego. Jarząbek podkreśla jednak, że nadziei na dobry wynik nie wolno odbierać. "Ja wiary nigdy nie straciłem. Potrzeba trochę szczęścia, ale Kacper jest blisko podium, Kamil może zaskoczyć doświadczeniem, a Paweł pokazał potencjał. Nikogo nie skreślam" - podsumował.

