Przebudzenie Pawła Wąska. "Mamy fajną wizję"

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo / Polsat Sport / Polsat Sport

Paweł Wąsek: to może być fajna zima

- Najpierw trzeba było odnaleźć rytm na tej skoczni, ale to się udało i zaliczyłem fajny dzień. Wcześniej skakaliśmy w Trondheim i trzeba było się przyzwyczaić do progu. Pierwszy skok był mocno spóźniony, dwa kolejne również, ale już nie tak bardzo. Zaczęło to iść w dobrą stronę i ten dzień mogę zaliczyć na plus - cieszył się Wąsek.