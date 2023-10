Protest skoczków. Postawili się FIS. Zmiana dotycząca bezpieczeństwa odrzucona

Komisja skoków Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) wprowadziła spore zmiany w systemie rozgrywania Raw Air . Okazało się jednak, że mogą one znacząco wpłynąć na końcowe rozstrzygnięcia w Pucharze Świata, a do tego łamią regulamin imprezy .

Już wiadomo, że skistopery nie będą obligatoryjne w najbliższym sezonie. Poszczególne federacje zgłosiły do FIS potrzebę dodatkowych testów, ale w warunkach "bojowych". Chcielibyśmy mieć pewność, jeszcze przed wprowadzeniem skistoperów, że będą one jednak w stu procentach bezpieczne. Dotychczasowe testy, których było niewiele, tego nie potwierdzały. Samo założenie jest bardzo dobre, ale pojawiło się wiele pytań, na które nie byliśmy w stanie uzyskać odpowiedzi

Co z kombinezonami skoczków? Jest propozycja modyfikacji nart

- Z racji różnic anatomicznych wychodziło, że bardzo trudno było to uzyskać. Dążyło się też do tego, żeby prędkości najazdowe u kobiet spadały, tymczasem przez tę zasadę one zaczęły wzrastać. Teraz pomiar bazowy będzie się równał pomiarowi kontrolnemu - tłumaczył Kruczek.

- Narta byłaby taka sama, ale my mamy przepisy z końca lat 80. i początku 90. ubiegłego wieku dotyczące wagi nart. Związane to był z wytrzymałością nart. Chodziło o to, by w tamtych czasach nie pójść w zbyt lekki sprzęt. Wszystko po to, by skoki nie stały się zbyt niebezpieczne - powiedział Kruczek.