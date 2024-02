Progres Dawida Kubackiego, a potem takie słowa. Polak ogłasza wprost ws. formy

W niedzielę skoczkowie narciarscy wzięli udział w drugim indywidualnym konkursie w Willingen. W zawodach wystąpiło trzech "Biało-Czerwonych". Awansu nie wywalczyli Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Po pierwszej serii nadzieje w serca polskich kibiców wlał Aleksander Zniszczoł, który na ten moment najlepiej prezentuje się z podopiecznych Thomasa Thurnbichlera. 29-latek poszybował na odległość 146 m i został liderem.

W finale już tak dobrze mu nie poszło. Deszcz i wiatr były dość dużym utrudnieniem dla zawodników. Zniszczoł uzyskał 130.5 m i ostatecznie został sklasyfikowany na 8. pozycji. Ze swojego występu mógł być zadowolony Dawid Kubacki (130 m i 132.5 m). "Mustaf" po pierwszej rundzie zajmował 26. miejsce, a po kolejnej próbie awansował na 18. lokatę.

Dawid Kubacki szczerze o swojej formie. "Zrobiłem progres, jestem krok do przodu"

Po zawodach 33-latek stanął do rozmów z dziennikarzami i zdradził, że po cichu liczył na lepszy wynik w Willingen. Utrudnieniem była dla niego pogoda. "Wydaje mi się, że zasłużyłem na trochę więcej punktów. Trafiałem, jak trafiałem z warunkami. Ale oceniając swój występ dzisiaj, to oba skoki w konkursie były fajne. Była energia z progu, w powietrzu też bez jakiś większych problemów. No nie uleciało to tak, jakbym chciał. Te warunki są dość zmienne. Jak się trafi, tak się później leci" - wyznał na antenie TVN.

Jestem zadowolony z tej pracy, którą wykonałem, bo uważam, że mimo wszystko to jest krok do przodu. Zrobiłem progres, jestem krok do przodu. Po wynikach może tego tak super nie widać, ale ja to czuję ~ dodał Polak.

Zawodnik został zapytany przez Sebastiana Szczęsnego o to, z jakimi odczuciami wyjeżdża z Niemiec. "Na pewno te uczucia będą mieszane. Po takich konkursach to rzeczywiście zawsze pojawiają się myśli, że 'Mogłem trafić lepiej'. Nikomu się nie dogodzi. Taki sobie sport wybraliśmy, musimy teraz liczyć się z konsekwencjami. Aczkolwiek patrząc na to, jak tutaj skakałem, jak robiłem małe kroczki do przodu, to z tego będę zadowolony. Wynikowo było tak średnio, bo chciałoby się więcej"- zdradził Kubacki.

"Ja wierzę cały czas w to, że do swojej dobrej dyspozycji mogę dojść. Wiem, że to nie jest lekka walka, ale wierzę w to. Jakbym nie wierzył, to bym stwierdził, że może lepiej posiedzieć w domu i nic nie robić. Czuje, że robię postęp. W niedalekiej przyszłości może być tak, że przy odrobinie szczęścia te wyniki mogą być inne" - oznajmił skoczek.

