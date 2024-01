Problemy zdrowotne Stefana Krafta, a miał walczyć o złoto mistrzostw świata w lotach

Stefan Kraft walczy z przeziębieniem

Właśnie na Kulm miał powalczyć o triumf, ale nie wiadomo, czy będzie w stanie, bowiem od wielu dni zmaga się z przeziębieniem. To dopadło go jeszcze w czasie PolSKIego Turnieju. Nie przeszkodziło mu to jednak w tym, by zająć drugie miejsce w Wiśle i wygrać konkurs w Zakopanem.