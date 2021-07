Lundby wystąpiła w lokalnym meczu kobiet w barwach drużyny Kolbu KK. Podczas próby ataku zderzyła się z jedną rywalek i upadła.



Na swoje nieszczęście przewróciła się w tak niefortunny sposób, że uderzyła głową w murawę. Sama udostępniła nagranie z feralnego zdarzenia w mediach społecznościowych.



- Skoro trochę straciłam pamięć, to chyba znak małego wstrząsu mózgu. Ale nie sądzę, że będzie to długoterminowa dolegliwość. Doszłam do siebie stosunkowo szybko i już czuję się lepiej. Odczuwam delikatny ból głowy, ale to jedyna rzecz, która mnie niepokoi - powiedziała po upadku Lundby w rozmowie z portalem Vg.no.



