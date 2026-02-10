Problemy z medalem Kacpra Tomasiaka. Organizatorzy w trudnej sytuacji

Kacper Tomasiak to pierwszy polski medalista na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie. Skoczek zdobył srebro w konkursie na normalnej skoczni i dość oszczędnie cieszył się ze swojego sukcesu, co nie umknęło uwadze mediów i fanów skoków narciarskich. Okazało się jednak, że doszło do sytuacji, z której Polak nie mógł być zadowolony. Organizatorzy mają spore problemy z tegorocznymi medalami.

Sportowiec w białej kurtce z orzełkiem na piersi i czerwonej czapce prezentuje srebrny medal oraz dwie maskotki, na tle zamazanego stadionu
Kacper Tomasiak ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskichEXPA/ JFKNewspix.pl
Zdaje się, że szykuje się pod tym względem powtórka z igrzysk w Paryżu. Wówczas wielu sportowców pokazywało zniszczenia, jakim uległy ich medale - największym problemem były zdarte kolory. Tym razem jest nieco inaczej.

Tomasiak w czołówce, ale co zrobił Wąsek. Polacy z jasnym sygnałem przed walką o medal IO

Kacper Tomasiak ma problem z medalem

Kacper Tomasiak otrzymał swój srebrny medal, którym z pewnością chciał się nacieszyć. Okazało się jednak, że szybko doszło do dość zaskakującego zdarzenia związanego ze zdobytym przez niego krążkiem. Dopiero na konferencji prasowej wyszło na jaw, że doszło do zerwania taśmy, na której trzymało się trofeum.

"Trwała konferencja prasowa, a Kacper Tomasiak ułożył swój medal na czapce, który zdążył się już się zerwać ze wstążki, ale na szczęście udało się go naprawić i w pewnym momencie zaczął gładzić krążek" - przekazała Tomasz Kalemba dla Interii. Tomasiak nie był jedyny. Podobne "awarie" na tegorocznych igrzyskach już się zdarzyły.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Problemy organizatorów z medalami

Tomasiak może się cieszyć - zerwana taśma wydaje się być stosunkowo prosta do naprawy. Część medalistów trafiła na o wiele większe problemy. Breezy Johnson, mistrzyni olimpijska w narciarstwie alpejskim zaprezentowała dziennikarzom swój krążek, który zdążył jej się potłuc i pęknąć. Przy okazji również natrafiła na problem ze wstążką.

Gorąco po medalu Tomasiaka. Norweski skandalista nie wytrzymał. Grzmi o skandalu

Z podobnym problemem mierzyli się szwedzka biegaczka, Ebbie Andersson, oraz niemiecki biathlonista, Jutrus Strelow - podczas świętowania ich medale oderwały się od wstążek i po spadnięciu na ziemię, popękały. Wydaje się więc, że organizatorzy mają twardy orzech do zgryzienia i muszą zastanowić się, co zrobić z feralnymi medalami. Po igrzyskach w Paryżu obiecano wymianę. Jak będzie tym razem?

