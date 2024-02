W ostatnich latach reprezentanci Polski w skokach narciarskich przyzwyczaili swoich kibiców do znakomitej dyspozycji, miejsc w TOP10 konkursów Pucharu Świata i triumfów w ważnych imprezach. W tym sezonie jednak podopieczni Thomasa Thurnbichlera spisują się - delikatnie mówiąc - mocno poniżej oczekiwań. Co więcej, niektórzy z naszych skoczków mają problem z zakwalifikowaniem się do konkursów, nie mówiąc już o regularnym zdobywaniu punktów do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.