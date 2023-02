Polscy skoczkowie zakończyli zgrupowanie przed mistrzostwami świata w Planicy i rozjechali się do domów. Mają odpocząć i nabrać sił przed następnymi zawodami. Już niebawem - w poniedziałek lub wtorek - wylecą do Słowenii. Ale zanim to, Dawid Kubacki musiał poradzić sobie z dość niespodziewanym problemem. Jak sam ujawnił, w jego domu doszło do zalania. "W końcu mam swój prywatny basen" - skomentował sytuację "Mustaf".