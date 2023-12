Problemy Thurnbichlera, a tu taka wiadomość o Stochu. Kapitalna nowina

Kamil Stoch został - decyzją trenera Thomasa Thurnbichlera - wycofany z rywalizacji w Pucharze Świata w skokach narciarskich przed ostatnimi zawodami w Klingenthal , które nie przyniosły wiele optymizmu w sprawie kondycji reprezentacji Polski . Nasz trzykrotny mistrz olimpijski udał się na obóz treningowy do Eisenerz, by pracować nad elementami, które wymagały szczególnej poprawy. Mowa tu głównie o kwestii pozycji najazdowej , która przekładała się także na kolejne fazy skoku.

Kamil Stoch musi popracować... przede wszystkim nad skokami. To może takie bardzo bezpośrednie, ale faktycznie tam jest trochę elementów, które się nie poskładały. Sam podkreśla, że to głównie kwestia pozycji najazdowej, od której wszystko się zaczyna i jeżeli tą pozycję najazdową uda się ustabilizować, reszta elementów powinna wyjść naturalnie. Jakby nie patrzeć to jest mega mistrz, wielokrotny zdobywca Pucharu Świata i złotych medali igrzysk olimpijskich

Po kilkudniowej pracy efekt powinien być widoczny w przypadku Kamila Stocha już niebawem. Przekonuje o tym w rozmowie z Polską Agencją Prasową były prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner, którego na stanowisku zastąpił jego były podopieczny - Adam Małysz. - To już powinno być widoczne w nadchodzący weekend w Engelbergu. Jest duża poprawa, Kamil wraca do dobrej dyspozycji - powiedział Apoloniusz Tajner ujawniając, że rozmawiał w tej sprawie z trenerem Zbigniewem Klimowskim. To pierwszy szkoleniowiec Kamila Stocha, który miał zadbać o jego formę w Eisenerz do spółki z Krzysztofem Miętusem.