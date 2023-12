Zawodnicy mówili, że do samego końca mieli ciężki trening. Między innymi po to, żeby do końca wytrzymać ten sezon. Myślę, że także po to, by nadrobić pewne rzeczy. Bo mimo wszystko ten trening jest potrzebny. I oni w roku przyjęli inny system, taki bardziej austriacki. Więc dla nich, to mogło być trochę niespodzianką - mniej startów, trochę więcej treningu. Musieli się do tego przyzwyczaić. Myślę, że jeśli chodzi o fizykę, to są przygotowani. Tu bardziej chodzi o technikę. Oni technicznie nie skaczą dobrze

~ wyjawił Adam Małysz