Problemy reprezentacji Polski, Niemcy grzmią o hańbie. Koszmar Stocha i spółki

To, co stało się z reprezentacją Polski na starcie sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Ruce, odbiło się szerokim echem. Niemieckie media grzmią wręcz o "szczególnej hańbie przyzwyczajonej do sukcesów Polski". W sobotnim konkursie na skoczni Rukatunturi tylko Dawid Kubacki awansował do drugiej serii, a i tak zajął dopiero 21. miejsce. Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł odpadli już po pierwszej próbie. Tak źle nie było od lat.