Problemy polskiego skoczka. Tak reaguje na pominięcie przez trenera

Na dniach rozpocznie się sezon 2025/26 Pucharu Świata w skokach narciarskich. W piątek PZN poinformował, że do Lillehammer Maciej Maciusiak zabiera Pawła Wąska, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Kacpra Tomasiaka, Aleksandra Zniszczoła i Dawida Kubackiego. Zabrakło w tym gronie Macieja Kota, który tego samego dnia zamieścił smutny wpis. "Czasami w skokach wystarczy jeden dzień żeby wszystko się zmieniło. Ten obóz w Zakopanem znowu brutalnie mi to pokazał…" - napisał wtedy.

Teraz w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet dodał, że pisał o swojej dyspozycji sportowej, a nie decyzji szkoleniowca. To akurat było nietrudne do zrozumienia.

Maciej Kot ma problemy z pozycją dojazdową. "Skakanie w Lillehammer nie miałoby sensu"

Skoczek odsłonił kulisy problemów na treningach. - Cały obóz był dla mnie bardzo nieudany, a zdarzyło się to tydzień po bardzo udanym zgrupowaniu w Wiśle [...] Mieliśmy cztery dni przerwy od skoków, podczas których wykonywaliśmy inne treningi. Po powrocie na skocznię w Zakopanem już od pierwszego skoku po prostu nie byłem w stanie odpowiednio dojechać do progu. Pozycja się zgubiła, co oczywiście rzutowało na całość. Jeśli tu coś nie gra, trudno mówić o prawidłowym wyjściu z progu czy pracy nad lotem - podkreślił.

Przyznał ze smutkiem, że w przeszłości miał identyczne kłopoty.

Na razie nie mam recepty. Próbowaliśmy różnych rzeczy, nawet zmian sprzętowych i tak naprawdę nic to nie dało. Pojawiła się frustracja, że ten problem, który powtarzał się zeszłej zimy i kilka razy zdarzył się też w lecie, nie został zdiagnozowany i wyeliminowany

- W Zakopanem wszystko się odwróciło. Jestem w stanie uwierzyć, że po krótkiej przerwie wszystko znów będzie w porządku, ale nie chodzi o to, żeby liczyć, że akurat w danym momencie na danej skoczni uda się dojechać dobrze do progu, tylko wiedzieć, co jest przyczyną - zaznaczył.

Po raz kolejny wychodzi więc specyfika skoków narciarskich, które składają się z mnóstwa drobnych elementów technicznych. Podobnie jest chociażby w Formule 1 - najgorsza sytuacja dla zespołu jest nie wtedy, gdy tylko przegrywa, lecz wtedy, gdy w dodatku nie wie, z jakiego powodu.

Od wtorku Kot ma pracować na nieco mniejszej skoczni nad poprawą sytuacji. - Nawet gdyby Maciek Maciusiak wybrał mnie do składu, myślę, że powiedziałbym, że z takimi skokami nie ma to większego sensu - powiedział brutalnie szczerze. Trudno spodziewać się go także w Falun i Kuusamo, trener zasugerował w rozmowie z Interią, że może nie dojść do zmian.

Rafał Kot i Krzysztof Rawa o zmianie trenera polskich skoczków. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Nowy trener kadry A w polskich skokach Maciej Maciusiak Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Maciej Kot Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Maciej Kot Marcin Golba/NurPhoto AFP