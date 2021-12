W sobotę na skoczni w Ruce w Pucharze Kontynentalnym walczyło sześciu Polaków. Dwóch z nich - Tomasz Pilch oraz Klemens Joniak - zakończyło zmagania na pierwszej serii, zajmując odpowiednio 45. i 48. miejsce.

Po drugiej serii najwyższe miejsce z "Biało-Czerwonych" zajął 12. Stefan Hula. 25. był Aleksander Zniszczoł, tuż za nim uplasował się Maciej Kot, a 29. był Jan Habdas.

Skoki narciarskie. Maciej Kot uratowany przez rywala

Co ciekawe, Kot nie usiadłby na belce startowej, gdyby nie pomoc rywala! Norweg Sondre Ringen pożyczył Polakowi narty, które niestety nie dotarły na miejsce rywalizacji. Całą sytuację Kot opisał w mediach społecznościowych.



- Dzisiejszy dzień to piękna historia, która potwierdza, że warto pomagać i dobro wraca. W zeszłym sezonie wielu zdziwiło, że pożyczyłem swoje wiązania Norwegowi. Teraz to ja potrzebowałem pomocy, bo moje narty nie doleciały do Kuusamo. Gdyby nie pomoc Sondre, mógłbym dziś nie wystartować. To pokazuje, że mimo iż rywalizujemy ze sobą na skoczni, to wciąż jest miejsce na gesty fair play oraz fajne znajomości i przyjaźnie. W końcu jesteśmy jedną, wielką #skijumpingfamily - czytamy w poście opublikowanym przez Polaka.

