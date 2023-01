Problemy piętrzą się w Zakopanem, fatalne prognozy. Wyczekiwany konkurs

Za nami Turniej Czterech Skoczni. Teraz karuzela Pucharu Świata w skokach narciarskich przenosi się do Zakopanego, gdzie organizatorzy do ostatniej chwili będą walczyć o możliwość przeprowadzenia zawodów. Jakby tego było mało, to do tego na kilka dni przed rozpoczęciem imprezy, pojawiły się alarmujące prognozy pogody.