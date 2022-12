W tym roku do grona faworytów zalicza się Dawida Kubackiego, Anze Laniska, Stefana Krafta oraz dwóch skoczków z Norwegii - Halvora Egnera Graneruda i Mariusa Lindvika. Niestety, nieco ponad dobę przed rozpoczęciem niemiecko-austriackiego turnieju ze Skandynawii dotarły do nas informacje o problemach w reprezentacji Norwegii. Jak się okazuje, do Oberstdorfu nie dotarł kluczowy członek sztabu szkoleniowego.