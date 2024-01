Aleksander Zniszczoł: to jest niemożliwe. Thomas Thurnbichler: poprosiliśmy o sprawdzenie

- To jest niemożliwe, żebym miał taki wiatr. Rozmawiałem już z władzami i mają to sprawdzić. Byłoby fajnie, gdyby pojawiła się korekta, bo nie wydaje mi się, bym skakał w bezwietrznych warunkach. Kompletnie nie odczuwałem, żeby coś mi pomagało, a zaliczyło 0,00. Jak wiadomo, był w piątek problem z czujnikami, więc tym bardziej trzeba to sprawdzić - powiedział Zniszczoł w rozmowie z Interia Sport.