"Tak, powiedziałbym, że zarówno ten skok kwalifikacyjny, jak i ten z pierwszej serii, były naprawdę solidne. Nawet ten w drugiej serii konkursowej był lepszy niż wczorajsze próby. Coś ruszyło do przodu, ale to wciąż zdecydowanie nie jest to, czego bym oczekiwał” – przyznał Kamil Stoch.

Skoki narciarskie. Z tym zmaga się Kamil Stoch, problem powraca

Tak, to zdecydowanie nie był taki weekend, jakiego bym sobie życzył. Muszę pogodzić się z obecną sytuacją. Na ten moment nie radzę sobie z utrzymaniem dobrej pozycji najazdowej. Tracę równowagę w przejściu tuż przed progiem, co powoduje, że skoki są mocno spóźnione i brakuje im odpowiedniej rotacji.

"Nie bardzo jest gdzie trenować, ale gdyby to ode mnie zależało, jechałbym dalej. Ostateczną decyzję podejmie jednak trener główny, czy wysyłać młodych na zawody. Niezależnie od tego, jaka decyzja zapadnie, postaram się dalej robić swoje. Wierzę w to, że będę w stanie oddawać takie skoki, na jakie mnie stać. A stać mnie na zdecydowanie na lepsze skoki niż to, co tutaj." – oznajmił.