Próba generalna w Oberstdorfie klęską Polaków. Prevc odleciał stawce, kapitalny skok

Po czwartkowym treningu oraz kwalifikacjach mistrzostwa świata w lotach zaczęły w końcu wchodzić w swoją najważniejszą fazę - nim jednak zainaugurowano wyjątkowy w skali sezonu, czteroseriowy konkurs, w piątek odbyła się jeszcze tradycyjna seria próbna.

Rozpoczęta o godz. 15.00 próba generalna przyniosła występ czterech Polaków: Aleksandra Zniszczoła, Dawida Kubackiego, Piotra Żyły i Kamila Stocha - i niestety żaden z nich ostatecznie nie "zakręcił się" w okolicach podium.

MŚ w lotach w Oberstdorfie: Polacy daleko za czołówką

Jako pierwszy z "Biało-Czerwonych" na belce skoczni K-200 (HS 235) zameldował się Zniszczoł, który skoczył 189 m (otrzymał 106,5 pkt). Następnie Kubacki osiągnął jeszcze krótszy dystans - 181,5 m, co dało mu 100,6 pkt.

Stoch skoczył zaledwie 175,5, ale mimo wszystko zapunktował lepiej niż Kubacki - zebrał 101,2 "oczka". Najlepiej z podopiecznych Macieja Maciusiaka spisał się zaś Piotr Żyła - jego 191 m oraz 115 pkt nie mogło mu jednak dać lokaty w pobliżu podium.

Najlepiej w serii próbnej spisał się Domen Prevc, który odleciał na 229 m, co dało mu 176,6 pkt, dzięki czemu o całe 21 pkt wyprzedził drugiego Stephana Embachera. Żyła był 28., a Zniszczoł, Stoch oraz Kubacki zajęli kolejno miejsca 35., 36. 37. - gdyby to była seria konkursowa, to już odpadli by z rywalizacji, a Żyła ledwo "utrzymałby się na powierzchni".

Mistrzostwa świata w lotach czas zacząć! Przed nami konkurs indywidualny i "drużynówka"

Pierwsza seria konkursowa mistrzostw świata w lotach rozpocznie się planowo o godz. 16.00 23 stycznia i w piątek doświadczymy w ogólnym rozrachunku dwóch odsłon czempionatu. Dokończenie rywalizacji indywidualnej nastąpi w sobotę, natomiast w niedzielę czekać nas będzie "drużynówka.

Dawid Kubacki IMAGO/Johannes Schmidt/Imago Sport and News/East News East News

Kamil Stoch ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Aleksander Zniszczoł Marcin Golba/NurPhoto AFP

