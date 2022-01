Prezydent pomoże Piotrowi Żyle? "Jest taka możliwość"

Problemy Piotr Żyły rozpoczęły się 20 stycznia. Tego dnia Polski Związek Narciarski poinformował, że u skoczka wykryto koronawirusa.

Sytuacja Piotr Żyły może napawać niepokojem

Żyła został odizolowany od kadry i opuścił zawody Pucharu Świata w Zakopanem. Po cichu liczono, że drugi test PCR da wynik negatywny i "Wiewiór" wróci do skakania. Mówił o tym Apoloniusz Tajner w programie "Polskie Skocznie".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Apoloniusz Tajner: Bardzo liczę na Kamila Stocha. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Czy Piotr Żyła zdąży wrócić na igrzyska? Prezydent może pomóc

Niestety, badania wykonane 24 stycznia potwierdziło, że Żyła wciąż zmaga się z COVID-19 . To sprawia, że 35-latek może nie wystąpić nie tylko w najbliższy weekend w Willingen, ale też na igrzyskach w Pekinie. Kluczowe znacznie w tej sprawie będzie miał test, który zaplanowano na 25 stycznia.





Co czeka Żyłę? Apoloniusz Tajner w rozmowie z Radiem ZET nakreślił możliwe scenariusze. Jeśli skoczek dopiero w ostatniej chwili pokona COVID-19, to do Pekinu może polecieć nie ze wszystkim zawodnikami, lecz z prezydentem Andrzejem Dudą.



- Jeżeli 31 stycznia nie udałoby się polecieć z grupą, jest taka możliwość, żeby poleciał 3 lutego samolotem z prezydentem. O tej ewentualności rozmawialiśmy z przedstawicielem Kancelarii Prezydenta - oznajmił Tajner.



- Piotrek będzie powtarzał testy codziennie, do momentu uzyskania dwóch negatywnych wyników w odstępie 24 godzin - zakończył działacz.