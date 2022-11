Prezydent Duda skomentował triumf Kubackiego. "To było ważne dla polskich skoków!”

- Gratulowałem Dawidowi Kubackiemu i dziękowałem mu za tę wspaniałą inaugurację, po pierwsze sezonu Pucharu Świata; po drugie, że jest to zwycięstwo u nas w Wiśle, z czego jesteśmy ogromnie dumni. Po trzecie, że tak jak gratulowałem mu medalu na igrzyskach w Pekinie, tak teraz mogłem mu pogratulować zwycięstwa w Pucharze Świata u nas, z czego się ogromnie cieszę - nie krył prezydent Duda.

Prezydent Duda pogratulował Thomasowi Thurnbichlerowi

- To jest inauguracja dla nowego trenera polskich skoczków Thurnbichlera. Świetna inauguracja. Były różne dyskusje, bo trener jest młodym człowiekiem, praktycznie w wieku swoich zawodników, ale to jednocześnie bardzo doświadczony już ekspert i widać efekty. Jemu również osobiście pogratulowałem - dodał prezydent.

- Podobnie jak prezesowi Adamowi Małyszowi, dla którego jest to inauguracja Pucharu Świata w roli prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, wspaniała. Jego kolega, zawodnik Dawid Kubacki wygrał zawody i wierzę, że to dobry znak na cały sezon - uważa Andrzej Duda.

Pochlebnie wypowiadał się też o atmosferze na Skoczni Narciarskiej im. Adama Małysza w Wiśle Malince, na której fani wytrzymali do końca, pomimo padającego deszczu i panującego zimna.

- Atmosfera była gorąca, bo końcówka sportowo była uuuch! Bardzo mocna! Wielki był niepokój o to, jaki będzie wynik, bo skoki były wspaniałe, ale nasz zawodnik zwyciężył, z czego się bardzo cieszymy. A że pogoda nie dopisała? Na szczęście za nią nikt nie ponosi odpowiedzialności. To są już siły wyższe. Ale kibice wytrzymali, mają gorące serca i to jest najważniejsze - chwalił fanów "Biało-Czerwonych" prezydent RP.