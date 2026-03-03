Prezes PKOl reaguje ws. Tomasiaka. To nie koniec. Wzywa do zmiany ustawy

Polska delegacja olimpijska przywiozła z tegorocznej zimowej imprezy czterolecia cztery medale. Trzy z nich to zasługa naszych skoczków narciarskich, a zwłaszcza Kacpra Tomasiaka, który zajął drugie miejsce w indywidualnych zmaganiach na normalnej skoczni i trzecie na dużym obiekcie, a do tego wraz z Pawłem Wąskiem wywalczył srebro w pierwszym w historii olimpijskim konkursie duetów. Czwarty krążek dorzucił nasz łyżwiarz szybki Władimir Semirunnij, który stanął na drugim stopniu podium w rywalizacji na dystansie 10 000 m.

Jak polski dorobek medalowy przyjął Radosław Piesiewicz? O tym prezes PKOl-u miał okazję opowiedzieć osobiście podczas wtorkowej "Porannej rozmowy" na antenie radia RMF FM.

- Ja przed igrzyskami mówiłem, że 3 medale polscy sportowcy przywiozą z igrzysk olimpijskich. Jestem bardzo dumny z tego, jak nasi sportowcy wystąpili. Kacper Tomasiak... - rozpoczął Radosław Piesiewicz.

- Uratował igrzyska, bo to trzeba powiedzieć - wszedł mu w słowo prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski. I dodał: - Ten młody chłopak, który nawet chyba nie był jednym z głównych kandydatów do medali, przywiózł to, co pan zakładał, że przywiozą wszyscy.

- Tak, duma. Niesamowity, młody człowiek. Ja miałem okazję poznać go dwa lata wcześniej w Gangwon podczas młodzieżowych igrzysk. I naprawdę cieszy to, że trener tak wyselekcjonował i tak wybrał naszą kadrę skoczków. Ale mieliśmy też wiele miejsc 4-8. I tutaj też upatruję duże nadzieje na kolejne igrzyska. Damian Żurek dwa razy 4. miejsce. Tu jest ogromna szkoda. To jest fantastyczny chłopak - odpowiedział prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Igrzyska olimpijskie. Radosław Piesiewicz podsumował występ Polaków

Rozmowa dotyczyła jednak nie tylko tego, co minęło, ale także i tego, co przed nami. A przecież już za nieco ponad dwa lata czekają nas letnie igrzyska w Los Angeles. Co zrobić, aby ta impreza zakończyła się dla Polski sportowym sukcesem? Radosław Piesiewicz zaznacza, że jego zdaniem potrzebne są zmiany systemowe i wprowadzenie poprawek do ustawy o sporcie.

- Ja cały czas mówię i będę mówił - pamiętam, jak byłem winien tych 10 medali po Paryżu. I wszystkiego, co było złe. Teraz też nikt nie wierzył w te 4 medale. Trzeba pamiętać o tym, że to jest trzeci wynik w historii, jeśli chodzi o zimowy sport na igrzyskach olimpijskich. W Soczi i Vancouver po 6 medali, teraz 4 medale. To jest wynik adekwatny do tego, w którym miejscu jesteśmy. Cały czas jest za mało pieniędzy w polskim sporcie. Cały czas jest brak rozwiązań systemowych. Cały czas jest brak zmiany ustawy o sporcie, która powinna mieć miejsce. Nie ukrywam, że mamy pomysły na to, jak powinien być finansowany polski sport. I dzisiaj jak słyszę, że jest więcej pieniędzy, nie jest to prawdą, ponieważ pieniędzy nie jest wcale więcej, a związki są karane za sukces, ponieważ ze swoich budżetów muszą wypłacać stypendia dla sportowców - powiedział Piesiewicz.

Zaznaczył przy tym, że z jego strony liczyć można na "dużo pomysłów", ale "niestety nie Polski Komitet Olimpijski odpowiada za przygotowanie polskich sportowców do igrzysk olimpijskich i niestety nie odpowiada też za finansowanie".

