Prezes PKOl reaguje ws. Tomasiaka. To nie koniec. Wzywa do zmiany ustawy

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Od ceremonii zakończenia tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich minął już ponad tydzień. A to czas na ewaluację i podsumowania. Swojej recenzji dokonań polskich sportowców na włoskiej ziemi dokonał dziś na antenie radia RMF FM Radosław Piesiewicz. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego wyraził się wprost na temat naszego trzykrotnego medalisty Kacpra Tomasiaka, a także zaapelował o zmianę ustawy o sporcie.

Kacper Tomasiak w czerwonej bluzie z logo olimpijskim wchodzi do jasnego pomieszczenia, za nim mężczyzna w garniturze.
Kacper Tomasiak podczas spotkania u ministra sportu Jakuba Rutnickiego Filip Naumienko/REPORTER Reporter

Polska delegacja olimpijska przywiozła z tegorocznej zimowej imprezy czterolecia cztery medale. Trzy z nich to zasługa naszych skoczków narciarskich, a zwłaszcza Kacpra Tomasiaka, który zajął drugie miejsce w indywidualnych zmaganiach na normalnej skoczni i trzecie na dużym obiekcie, a do tego wraz z Pawłem Wąskiem wywalczył srebro w pierwszym w historii olimpijskim konkursie duetów. Czwarty krążek dorzucił nasz łyżwiarz szybki Władimir Semirunnij, który stanął na drugim stopniu podium w rywalizacji na dystansie 10 000 m.

Tomasiak powalczy o złoto. Zwrot akcji na MŚ? Tak potraktował go rywal

Jak polski dorobek medalowy przyjął Radosław Piesiewicz? O tym prezes PKOl-u miał okazję opowiedzieć osobiście podczas wtorkowej "Porannej rozmowy" na antenie radia RMF FM.

- Ja przed igrzyskami mówiłem, że 3 medale polscy sportowcy przywiozą z igrzysk olimpijskich. Jestem bardzo dumny z tego, jak nasi sportowcy wystąpili. Kacper Tomasiak... - rozpoczął Radosław Piesiewicz.

- Uratował igrzyska, bo to trzeba powiedzieć - wszedł mu w słowo prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski. I dodał: - Ten młody chłopak, który nawet chyba nie był jednym z głównych kandydatów do medali, przywiózł to, co pan zakładał, że przywiozą wszyscy.

- Tak, duma. Niesamowity, młody człowiek. Ja miałem okazję poznać go dwa lata wcześniej w Gangwon podczas młodzieżowych igrzysk. I naprawdę cieszy to, że trener tak wyselekcjonował i tak wybrał naszą kadrę skoczków. Ale mieliśmy też wiele miejsc 4-8. I tutaj też upatruję duże nadzieje na kolejne igrzyska. Damian Żurek dwa razy 4. miejsce. Tu jest ogromna szkoda. To jest fantastyczny chłopak - odpowiedział prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Ludzie nie mogli wytrzymać. Decyzja władz ws. Tomasiaka. Sam z dumą ogłasza

Igrzyska olimpijskie. Radosław Piesiewicz podsumował występ Polaków

Rozmowa dotyczyła jednak nie tylko tego, co minęło, ale także i tego, co przed nami. A przecież już za nieco ponad dwa lata czekają nas letnie igrzyska w Los Angeles. Co zrobić, aby ta impreza zakończyła się dla Polski sportowym sukcesem? Radosław Piesiewicz zaznacza, że jego zdaniem potrzebne są zmiany systemowe i wprowadzenie poprawek do ustawy o sporcie.

- Ja cały czas mówię i będę mówił - pamiętam, jak byłem winien tych 10 medali po Paryżu. I wszystkiego, co było złe. Teraz też nikt nie wierzył w te 4 medale. Trzeba pamiętać o tym, że to jest trzeci wynik w historii, jeśli chodzi o zimowy sport na igrzyskach olimpijskich. W Soczi i Vancouver po 6 medali, teraz 4 medale. To jest wynik adekwatny do tego, w którym miejscu jesteśmy. Cały czas jest za mało pieniędzy w polskim sporcie. Cały czas jest brak rozwiązań systemowych. Cały czas jest brak zmiany ustawy o sporcie, która powinna mieć miejsce. Nie ukrywam, że mamy pomysły na to, jak powinien być finansowany polski sport. I dzisiaj jak słyszę, że jest więcej pieniędzy, nie jest to prawdą, ponieważ pieniędzy nie jest wcale więcej, a związki są karane za sukces, ponieważ ze swoich budżetów muszą wypłacać stypendia dla sportowców - powiedział Piesiewicz.

Maciusiak wysłał ostrzeżenie do Tomasiaka. Tuż przed walką o medale, ocena jest wymowna

Zaznaczył przy tym, że z jego strony liczyć można na "dużo pomysłów", ale "niestety nie Polski Komitet Olimpijski odpowiada za przygotowanie polskich sportowców do igrzysk olimpijskich i niestety nie odpowiada też za finansowanie".

Zobacz również:

Na zdjęciu prezydent RP - Karol Nawrocki
Sportowe życie

A jednak to prawda ws. Polski. Nawrocki w akcji. Potwierdziło się we wtorek

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Młody skoczek narciarski w czerwonej czapce i białej kurtce udziela wywiadu dziennikarzom po zawodach, wokół liczne mikrofony i dyktafony, w tle ośnieżona skocznia oraz ekipy telewizyjne.
Kacper TomasiakTomasz KalembaINTERIA.PL
Skoczek narciarski w locie z płomieniem ognia w tle, na tle ciemnego lasu, w profesjonalnym stroju oraz kasku, lecący na nartach marki Fischer.
Kacper TomasiakJakub PorzyckiAFP
Radosław Piesiewicz
Radosław PiesiewiczANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Kacper Tomasiak: Jestem szczęśliwy, że dostajemy takie wsparciePolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja