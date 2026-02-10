Prezes PKOl naprawdę to powiedział. Koniec konfliktu z Adamem Małyszem?

- Spadł bardzo duży kamień z serca. Już mamy lepszy wynik niż cztery lata temu. Wtedy był jeden brąz, dziś mamy srebro, a przecież igrzyska dopiero się zaczynają - mówił Radosław Piesiewicz po tym, jak Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal na normalnej skoczni w Predazzo. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) odniósł się też do relacji z Adamem Małyszem, prezesem Polskiego Związku Narciarskiego (PZN), które w ostatnich tygodniach były mocno napięte.

Mężczyzna w białej kurtce zimowej z czerwonym czapką, gestykulujący rękami, w tle zimowy krajobraz z zaśnieżonymi domkami i górami.
Radosław PiesiewiczGrzegorz MomotPAP
Kacper Tomasiak został w Predazzo najmłodszym polskim medalistą zimowych igrzysk olimpijskich. 19-latek zajął drugie miejsce w rywalizacji na normalnej skoczni. Lepszy od niego był tylko Niemiec Philipp Raimund.

To, czego dokonał skoczek LKS Klimczok Bystra, jest naprawdę niesamowite. Przecież on dopiero w listopadzie ubiegłego roku debiutował w Pucharze Świata, a teraz jest medalistą olimpijskim.

Maciej Maciusiak się nie certolił. Wyłożył kawę na ławę w sprawie Kacpra Tomasiaka

Apoloniusz Tajner: Nie sądziłem, że stać mnie jeszcze na takie emocje. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Radosław Piesiewicz: Kaper przekroczył próg niemożliwego

Z takiego obrotu sprawy zadowolony był Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl).

- Przed zawodami pojechałem do wioski olimpijskiej i powiedziałem, że jestem pewny tego, że Kacper zdobędzie medal. Został najmłodszym polskim medalistą olimpijskim. Przekroczył próg niemożliwego. To jest coś niesamowitego. Byłem z Kacprem na młodzieżowych igrzyskach w Gangwon. Wtedy po drugiej serii spadł z drugiego miejsca na siódme. Rozmawialiśmy długo. Powiedział wtedy: "Prezesie, tak bywa, głowa, presja". To fantastyczny młody człowiek, który pokazał, że potrafi wytrzymać wszystko. Te młodzieżowe igrzyska dały mu dużo doświadczenia, które zaprocentowało - mówił Piesiewicz.

To jest unikat. To bardzo poukładany chłopak. Ogromny szacunek dla rodziców, bo jest świetnie przez nich wychowany i należy się im szacunek za to. On wie, po co przyjechał na igrzyska i wie, co robi. Powinna nas rozpierać duma, że mamy takiego fantastycznego sportowca
dodał szef PKOl.

    Prezes PKOl: nie jestem z nikim zwaśniony

    Oczywiście w rozmowie z Piesiewiczem nie zabrakło wątku napiętych relacji PKOl z PZN w ostatnich tygodniach. Pytany, o to, czy można mówić o happy endzie, skoro obaj panowie spokojni rozmawiali w Casa Polonia w Livigno dzień wcześniej, odparł:

    Oczywiście. Mamy z Adamem świetną komunikację. Rozmawiamy. Uśmiechamy się. Nawet jesteśmy umówieni na obiad. Jest normalnie. Niepotrzebnie ktoś próbował nas poróżnić. Po prostu zabrakło rozmowy. Nie jestem z nikim zwaśniony. Jestem człowiekiem dialogu. Jestem otwarty. Sport powinien łączyć.

    Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

