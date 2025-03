Dla Eliascha to ostatnia prosta w kampanii wyborczej na szefa MKOl. Już 20 marca odbędą się wybory, w których wystartują m.in. aktualny zastępca Thomasa Bacha czy jordański książkę. Szef FIS wspiera m.in. możliwość występów Rosjan pod neutralną flagą. Teraz jednak musi radzić sobie z innym kryzysem.

Prezes FIS zareagował na aferę z kombinezonami

Afera wokół norweskich kombinezonów wstrząsnęła światem skoków narciarskich, ale uwagę zwróciły na nią również inne dyscypliny. Problem sięga głęboko - w kontekście skoków chodzi o wyścig zbrojeń w kontekście sprzętu. Jakub Kot porównał go nawet do tego, co dzieje się w Formule 1. Eliasch po wielu dniach ciszy postanowił wypowiedzieć swoje oficjalne stanowisko.