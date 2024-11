Prevc zmroził fanom krew w żyłach. Poważnie wyglądający upadek w Lillehammer

Już podczas samych kwalifikacji podczas konkursu Pucharu Świata w Lillehammer doszło do poważnego incydentu. Do swojego skoku szykował się Domen Prevc, ale w locie poluzowało mu się lewe wiązanie narty, przez co nie był w stanie wylądować na nogach. Chociaż Słoweniec zaliczył upadek i nie awansował do pierwszej serii, internauci są pod wrażeniem przytomności jego umysłu. Incydent mógł bowiem skończyć się znacznie poważniej.