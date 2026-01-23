Prevc zmierza po złoto mistrzostw świata w lotach. Trzech Polaków żegna marzenia, tli się jedna nadzieja

23 stycznia rozpoczęła się jedna z kluczowych w bieżącym sezonie imprez związanych ze skokami narciarskimi - czyli mistrzostwa świata w lotach, które po ośmiu latach powróciły do Oberstdorfu.

Po czwartkowym treningu oraz kwalifikacjach w piątek na skoczni K-200 kibice obejrzeli najpierw serię próbną (niestety mocno nieudaną dla Polaków), a następnie, o godz. 16.00, rozpoczęły się już właściwe zawody, na których zameldowała się łącznie czwórka Polaków - Zniszczoł, Kubacki, Żyła i Stoch.

MŚ w lotach w Oberstdorfie. Pierwsza seria konkursu - przebieg, wyniki

Pierwszy na belce - nie tylko wśród "Biało-Czerwonych", ale i ogólnie z całej stawki - zasiadł Aleksander Zniszczoł, który zdołał uspokoić swój lot i odnotował znacznie lepszy niż w serii próbnej skok na odległość 195 m, co dało mu 163,7 pkt.

Po dłuższej chwili do akcji ruszył też Dawid Kubacki, który również zrobił postęp względem wcześniejszej próby generalnej - i skoczył 192,5 m, co dało mu 161,1 pkt. Po paru minutach dwaj ostatni Polacy podjęli swoje próby zaś niemalże po sobie.

Najpierw Piotr Żyła wylądował po osiągnięciu równo 211 m - co bez dwóch zdań było naprawdę miłym widokiem, zwłaszcza że dzięki swoim 187,6 pkt od razu był pewien awansu do kolejnej serii. Później skakał Fin Aalto, a następnie Kamil Stoch skoczył 191,5 m, nie będąc przesadnie zadowolonym z tej próby. Uzyskał on 162,2 pkt.

Pierwsze miejsce w tej serii zajął ostatecznie Marius Lindvik (226,5 m; 214,6 pkt), a tuż za nim uplasował się Domen Prevc, który mimo osiągnięcia zaledwie 204 m otrzymał wysokie rekompensaty i uzbierał ostatecznie 213,2 pkt (warto nadmienić, że na prośbę jego trenera belkę obniżono o... sześć pozycji). Dla porównania - podium domknął Ren Nikaido, który odnotował 230,5 m, a do Prevca stracił... jedną dziesiątą punktu.

Żyła jako jedyny z "Biało-Czerwonych" mógł kontynuować walkę w konkursie indywidualnym - po pierwszej serii był 18. Zniszczoł, Stoch i Kubacki znaleźli się obok siebie na pozycjach 33., 34. i 35. - tym samym pożegnali marzenia o dalszych zmaganiach, do których przechodziła tylko czołowa trzydziestka.

MŚ w lotach w Oberstdorfie. Druga seria konkursu - przebieg, wyniki

W drugiej serii Piotr Żyła skoczył nieco krócej - 206,5 m, ale ostatecznie zebrał nieco więcej "oczek" - 194,3 pkt, co w łącznej punktacji dawało mu 381,9 pkt. Zaraz potem Alex Insam popsuł swój skok, więc reprezentant Polski od razu był pewny awansu w klasyfikacji względem pierwszej części zawodów.

Ostatecznie po piątkowym widowisku na czele klasyfikacji znalazł się Domen Prevc (224,5 m w drugim skoku; 442,2 pkt łącznie), który wyprzedził Rena Nikaido (224,5 m; 428,2 pkt) oraz Mariusa Lindvika (212 m; 420,3 pkt).

Żyła znalazł się koniec końców na 16. miejscu.

MŚ w lotach. Dokończenie rywalizacji indywidualnej w sobotę

Mistrzostwa świata w lotach to zawody o nietypowym jak na skoki narciarskie formacie - zmagania indywidualne odbywają się tutaj bowiem w ramach jednego, aż czteroseriowego konkursu, rozbitego na dwa dni. Dokończenie piątkowego współzawodnictwa nastąpi tu więc w sobotę o godz. 16.30. W niedzielę zaś na sportowy deser pozostanie zaś jeszcze "drużynówka".

Piotr Żyła Foto Olimpik AFP

Kamil Stoch Jure MAKOVEC AFP

Maciej Maciusiak Damian Klamka East News

Jan Ziółkowski: Nie jestem dla siebie surowy, mówię obiektywnie, bo wiem, na co mnie stać Polsat Sport