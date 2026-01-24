Zawodniczki mają już coraz mniej czasu do zbliżających się wielkimi krokami igrzysk olimpijskich. Najlepszym zawodniczkom świata pozostały tylko dwa weekendy z konkursami Pucharu Świata, by doszlifować jeszcze swoją formę. Polską kadrę kobiet we Włoszech reprezentować będą Anna Twardosz oraz Pola Bełtowska. Zapewne ten duet zobaczymy również za tydzień w niemieckim Willingen.

Zanim jednak Niemcy, to przenieśmy się do dalekiej Azji. W japońskim Sapporo powoli domyka się swoiste azjatyckie tournee, które odbywają zawodniczki. Po chińskim Zhangjiakou i japońskim Zao przyszła tym razem pora na japońską Okurayamę.

Piątkowe kwalifikacje do pierwszego z dwóch konkursów w Sapporo nie były udane dla Polek. Liderka polskiej kadry Anna Twardosz zajęła dopiero 39. miejsce i praktycznie rzutem na taśmę uniknęła niespodziewanego braku kwalifikacji. W sobotę nie zobaczyliśmy natomiast Poli Bełtowskiej. 19-latka kwalifikacje zakończyła na trzecim miejscu od końca.

Nika Prevc ponownie najlepsza. Anna Twardosz tym razem bez punktów

Próba Twardosz w kwalifikacjach mogła zaniepokoić. Seria próbna tuż przed sobotnim konkursem wprowadziła jednak sporo optymizmu. Jedyna Polka w dzisiejszych zmaganiach skoczyła 116 metrów i zajęła 21. miejsce. Najlepszą treningową próbę oddała Nika Prevc. Słowenka huknęła na 135,5 metra i z ogromną przewagą wygrała serię próbną.

Po serii udanych występów tym razem przyszła zadyszka dla Twardosz. Polka w swoim skoku konkursowym wylądowała na odległości 107,5 metra i już wtedy było wiadomo, że o awans do drugiej serii będzie ciężko. Twardosz została sklasyfikowana na 12. pozycji i już wiedziała, że odda w sobotę drugi skok tylko wtedy, gdy słabiej od niej skoczą aż trzy zawodniczki.

Cud jednak nie nastąpił i Twardosz zawody w Sapporo zakończyła na 32. miejscu. Jest to jeden z jej najsłabszych wyników w tym sezonie. Gorzej chyba było tylko w Garmisch-Partenkirchen, gdy po zajęciu 52. miejsca w kwalifikacjach nie wystąpiła w konkursie.

Najlepsza po pierwszej serii zgodnie z wszelkimi oczekiwaniami była Nika Prevc. Słowenka skoczyła 129 metrów i na półmetku rywalizacji miała 6,7 punktu przewagi nad drugą reprezentantką gospodarzy Nozomi Maruyamą. Trzecia ze stratą siedmiu "oczek" do liderki była Kanadyjka Abigail Strate. Reszta stawki miała już znacznie większe straty do Prevc.

W drugiej serii konkursu nie brakowało emocji. Trzecia Strate nie zawiodła i dysponując sporą przewagą po pierwszej serii, w drugiej jeszcze ją powiększyła lądując na 130. metrze. Kanadyjka tą kapitalną próbą awansowała na drugie miejsce, gdyż Maruyama nie była w stanie zbliżyć się do jej osiągnięcia i w ostatecznym rozrachunku wypadła poza podium kosztem Norweżki Anny Odine Stroem.

Prevc w finałowej próbie skakała z belki ustawionej o dwa poziomy niżej od Abigail Strate. Słowenka ponownie potwierdziła swoją dominację w kobiecym cyklu Pucharu Świata. Nika Prevc lądując na 128. metrze wygrała konkurs w Sapporo z przewagą 5,5 punktu nad drugą Strate. Było to jej już dwunaste zwycięstwo w tym sezonie.

Wyniki konkursu Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich w Sapporo

1. Nika Prevc (SŁO) - 279,4 pkt

2. Abigail Strate (KAN) - 273,9 pkt

3. Anna Odine Stroem (NOR) - 260,3 pkt

4. Nozomi Maruyama (JAP) - 256,7 pkt

5. Selina Freitag (NIE) - 253,2 pkt

32. Anna Twardosz - 86,6 pkt

Drugi z konkursów Pucharu Świata kobiet w Sapporo odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu. Start pierwszej serii zaplanowano na 3:00. Półtorej godziny wcześniej zostaną rozegrane kwalifikacje.

