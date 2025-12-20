Przed startem tego sezonu Pucharu Świata Domen Prevc raczej nie był wymieniany w gronie faworytów do triumfu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dotychczas najwyższym miejscem w karierze na koniec rywalizacji dla Słoweńca było to z sezonu 2016/2017. Wówczas zajął ostatecznie szóstą lokatę.

Od tego momentu Prevc tylko raz był w końcowej klasyfikacji w czołowej dziesiątce. W poprzednim sezonie zajął właśnie dziesiąte miejsce. Ten sezon jak na razie dla Prevca jest jednak znakomity. Po pierwszym konkursie w Engelbergu wiemy już, że Domen na turniej Czterech Skoczni pojedzie jako lider PŚ.

Domen ucieka rywalom. Tomasiak goni dziesiątkę

Rywalizacja w sobotnich zawodach była niezwykle wyrównana i pasjonująca, ale ostatecznie to właśnie Prevc wygrał. Dzięki temu do klasyfikacji generalnej dopisano mu kolejne sto punktów. Wydarzyło się to już piąty raz z rzędu, a Domen jako pierwszy przekroczył granicę 700 punktów.

Ważny dla Słoweńca jest także fakt, że w drugiej serii słabiej spisał się wicelider klasyfikacji generalnej - Ryoyu Kobayashi. Japończyk skończył dopiero na 6. miejscu. To oznacza, że Prevc dołożył kilkadziesiąt punktów do swojej przewagi, która przekroczyła już dwieście punktów.

Z Polaków w sobotę najlepiej spisał się Kacper Tomasiak, który ukończył zawody na 13. miejscu. To oznacza, że do jego konta dopisano kolejne 20 punktów. Piotr Żyła ukończył zawody na 17. miejscu za co otrzymał 14 oczek. Z kolei Kamil Stoch za dwudziestą drugą lokatę został nagrodzony 9 punktami. Obaj są o krok od przekroczenia granicy 100 punktów.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po 10 konkursach:

1. Domen Prevc (SŁO) - 770 pkt

2. Ryoyu Kobayashi (JAP) - 551 pkt

3. Anze Lanisek - 488 pkt (SŁO)

...

10. Stephan Embacher (AUS) - 265 pkt

...

16. Kacper Tomasiak (POL) - 157 pkt

23. Kamil Stoch (POL) - 98 pkt

24. Piotr Żyła (POL) - 97 pkt

35. Dawid Kubacki (POL) - 31 pkt

37. Maciej Kot (POL) - 24 pkt

38. Paweł Wąsek (POL) - 23 pkt

Kacper Tomasiak okazał się najlepszym z Polaków podczas niedzielnego konkursu w Wiśle Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Domen Prevc po pobiciu rekordu świata Jure MAKOVEC East News

Stefan Kraft jest jednym z liderów Austriaków w tym sezonie. Po kwalifikacjach w Innsbrucku jego koledzy zakrywali wiązania GEIR OLSEN / NTB / x.com/chmiielewski AFP