Prevc nie ukrywał ws. emerytury. Kamil Stoch zaraz tego doświadczy
Kamil Stoch w niedzielę oddał swój ostatni skok w Pucharze Świata. Skoczek z Zębu już wcześniej zapowiadał, że na sportowej emeryturze zamierza udać się w podróż dookoła świata z żoną, spędzić z nią możliwie jak najwięcej czasu i później zająć się jego klubem sportowym KS Eve-nement Zakopane. Do dyskusji o sportowej emeryturze dołączył Peter Prevc. Słoweniec pokazał, co może czekać Polaka w najbliższym czasie. Wskazał też możliwe ścieżki rozwoju.
Peter Prevc na sportowej emeryturze jest już dobrych paru lat. Przekazał pałeczkę swojemu rodzeństwu - choć Cene wycofał się już także z aktywnego skakania, to Domen i Nika biją na skoczniach kolejne rekordy.
Kamil Stoch zakończył karierę
Od początku sezonu 2025/2026 było wiadomo, że Kamil Stoch zamierza zakończyć swoją przygodę z zawodowym sportem jako skoczek. Przez cały sezon był żegnany na różne sposoby, największe świętowanie przypadło jednak na zawody w Planicy, ostatnie w cyklu Pucharu Świata.
Na miejscu Stoch został uhonorowany przez kibiców, Adama Małysza, który wręczył mu bon na bilet podróżny dookoła świata, swoją żonę, która przy ostatnim skoku machnęła mu flagą i swoich rywali. Wiadomo już też, jakie ma plany na emeryturę.
"Może sobie zwyczajnie odpocznę? Na pewno będziemy podróżowali wspólnie z Ewą. Tak sobie ostatnio myślałem, że pewnie będę robił to samo, co do tej pory pomiędzy zgrupowaniami i wyjazdami, ale teraz będzie na to zdecydowanie więcej czasu. Książki, filmy, muzyka, podróże" - opowiadał w Eurosporcie.
Peter Prevc o swojej emeryturze. Tym się zajmuje
Wiadomo, że nie samymi skokami żyje człowiek. Kamil Stoch musi jeszcze nieco odczekać, by zacząć pobierać olimpijską emeryturę - ten moment nastąpi dopiero 25 maja 2027 roku, kiedy skoczek skończy 40 lat. Do tego czasu zajmie się z pewnością zarabianiem w inny sposób. Peter Prevc na sportowej emeryturze nie narzeka na nudę.
"Wciąż jest pracowicie, ale już nie tak stresująco jak w skokach, kiedy nie szło. Pomagam w związku, wygłaszam przemówienia dla firm... Jestem też doradcą w tunelu aerodynamicznym, który kilka miesięcy temu został otwarty w Słowenii" - opowiadał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym"
Potem został zapytany o to, czy było mu trudno odnaleźć się na sportowej emeryturze. Zdaje się, że to samo może czekać Kamila Stocha. "Wręcz przeciwnie. Miałem pół roku wolnego i moja głowa w końcu sama zaczęła zabiegać o nowe aktywności. Wtedy powoli zacząłem podejmować się kolejnych zadań. Teraz próbuję różnych ról i zobaczę, która da mi najwięcej pasji" - przekonywał Prevc.