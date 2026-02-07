Prevc już to robi, dominacja. Do tego taki skok Polki. Będzie walka z elitą

W piątek oficjalnie rozpoczęły się zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. W programie nie brakuje skoków narciarskich. Na rywalizację o pierwszy komplet medali w tej dyscyplinie nie trzeba było długo czekać. Już w sobotę w Predazzo na obiekcie normalnym (HS 107) do walki ruszą panie. Na starcie pojawią się dwie Polki - Pola Bełtowska oraz Anna Twardosz.

Konkurs poprzedziła jeszcze seria próbna. Jak w niej poszło naszym zawodniczkom? Jako pierwsza na starcie pojawiła się właśnie Bełtowska. 19-latka uzyskała 87,5 metra, co wraz z punktami za wiatr oraz obniżoną belkę przełożyło się na 52.9 pkt. Efekt? Trzecie miejsce od końca (po 10 zawodniczkach). Pozostaje mieć nadzieję, że nasza skoczkini lepiej skoczy w pierwszej serii.

Na pochwałę zasłużyła Qi Liu. Chinka zaprezentowała się bardzo dobrze i wylądowała zaledwie pół metra od punktu K - 98 metra. Tym samym z miejsca objęła prowadzenie i mogła czekać na konkurs z uśmiechem na twarzy. Jako pierwsza ponad 98 metrów poszybowała Anezka Indrackova. Czeszka poleciała 98,5 metra i także pokazała, że jest w niezłej formie.

Twardosz lepiej od Bełtowskiej. Potem takie skoki czołówki

Po czasie przyszła kolej na Annę Twardosz. Nasza najlepsza skoczkini w jednym z piątkowych treningów uplasowała się na bardzo wysokiej 12. lokacie. W ostatnim skoku przed konkursem wylądowała na 93 metrze. Taka próba pozwoliła jej po przeliczeniu wszystkich składowych uzyskać 82 pkt, co poskutkowało 4. miejscem (po 29 skokach).

Świetnie spisały się także Eirin Maria Kvandal (98,5 m), Nika Vodan (95,5 m) czy Sara Takanashi (95 m). Wszystkie z wymienionych zawodniczek będą się liczyć w walce o medale. Na pierwsze 100 metrów trzeba było nieco poczekać. Taką odległość osiągnęła dopiero Anna Odine Stroem z 47 numerem i od razu objęła pozycję liderki (102 pkt).

Najlepsza okazała się klasycznie Nika Prevc. 20-latka wylądowała na 103 metrze i znów udowodniła, że jest bezwzględną faworytką do złotego medalu.

Wyniki serii próbnej w Predazzo:

1. Nika Prevc - 103 m, 110 pkt

2. Anna Odine Stroem - 100 m, 102 pkt

3. Nozomi Maruyama - 99 m, 101.8 pkt

...

22. Anna Twardosz - 93 m, 82 pkt

48. Pola Bełtowska - 87,5 m, 52.9 pkt

Pierwsza seria zaplanowana jest na godz. 18:45. Wszystkie emocje związane z igrzyskami olimpijskimi mogą państwo śledzić w specjalnej relacji "na żywo" w serwisie Interii Sport.

ZIO 2026. Znicz olimpijski zapłonął w Mediolanie. WIDEO EMELINE HENRY, SOFIANE OUANES / AFPTV / AFP AFP

Nika Prevc Photo by GEIR OLSEN / NTB / AFP AFP

Anna Twardosz w locie FREDRIK SANDBERG / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP AFP

Pola Bełtowska FREDRIK SANDBERG AFP