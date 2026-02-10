Premier wkroczył do akcji ws. Tomasiaka. Decyzja mogła być tylko jedna

Po polskich czasach prosperity na skoczniach narciarskich całego świata przyszły lata chude. Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła i spółka nie błyszczą już tak jak dawniej. Sukcesem jest, gdy któryś z Polaków na koniec zawodów zajmie miejsce w pierwszej dziesiątce, ale i to jest rzadkością. Dość powiedzieć, że ostatnie podium w konkursie indywidualnym wywalczył Paweł Wąsek. Było to w marcu 2025 roku w Lahti, więc niemal rok temu.

Nadzieję w serca polskich kibiców wlewa Kacper Tomasiak, który w swoim debiutanckim sezonie Pucharu Świata spisuje się świetnie. Zajmuje 14. miejsce w klasyfikacji generalnej z 342 punktami na koncie. Resztę biało-czerwonej stawki zostawia daleko w tyle.

Nie ma co zatem dziwić się, że 19-latek był "pewniakiem" do wyjazdu na zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. Decyzją trenera Macieja Maciusiaka i PZN on, Kamil Stoch i Paweł Wąsek reprezentują Polskę w najważniejszej imprezie czterolecia we Włoszech. A to najpewniej dopiero początek długiej sportowej drogi Tomasiaka, który zdaje się mieć wszystko, by odnosić spektakularne sukcesy. Już teraz mamy tego przedsmak. Kacper zdobył bowiem srebrny medal olimpijski we Włoszech.

Nagroda dla Tomasiaka prosto od premiera. Tym się wyróżnił

Kacper Tomasiak pochodzi z rodziny mocno związanej ze sportem. Jest najstarszym z pięciorga rodzeństwa, lecz nie tylko on trenuje skoki narciarskie. Wrażenie na trenerach ma robić także jego młodszy brat, Konrad (rocznik 2009). "Wszyscy szkoleniowcy go chwalą. Każdy mówi, że to bardzo duży talent" - mówił dla Sport.pl Paweł Niemczyk, prezes klubu LKS Klimczok Bystra, w którym trenują bracia Tomasiakowie.

Pierwsze kroki na skoczni stawia też trzeci z braci, Filip (rocznik 2017). "Ten trzeci Tomasiak w kolejności już się gdzieś tam na treningach pokazuje, ale jeszcze regularnie do nas nie przychodzi, bo skocznie w Bystrej mamy w remoncie. Właściwie można powiedzieć, że remont już się kończy, a więc to kwestia niedługiego czasu i on też będzie trenował" - obiecywał Niemczyk.

Z kolei głowa rodziny, Wojciech Tomasiak, to absolwent krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego ze specjalizacją z narciarstwa klasycznego, a obecnie trener skoków w Szkole Mistrzostwa Sportowego. W niedawnej rozmowie z TVP Sport zachwalał najstarszego syna, podkreślając, że jest on uczynny, nad wyraz dojrzały i oddany rodzinie.

Od urodzenia widać było po nim pewne reakcje. Zawsze był stonowany, analityczny. Jeśli się na coś nastawiał, to realizował. Potrafił osiągnąć bardzo duże skupienie na danej chwili

Mało kto wie, że Kacper tak mocno wyróżniał się także na tle rówieśników, że rodzice zdecydowali się wysłać go do pierwszej klasy szkoły podstawowej rok wcześniej. Maturę zdawał więc jako 18-latek, a potem poszedł w ślady taty i złożył aplikację na AWF, na 5-letnie studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne. Został przyjęty, a przed wyjazdem na pierwszy konkurs zawodów PŚ pojawił się na uczelni.

"Wprawdzie Kacper z uwagi na karierę sportową otrzymał indywidualny tok studiów, ale namawiałem go, by się jak najszybciej wybrał do Krakowa. Z własnego doświadczenia wiem, że wykładowcy zwracają na to uwagę i zostanie to przez nich docenione" - powiedział Wojciech Tomasiak w rozmowie z regionalnym portalem dts24.pl.

Talenty nastolatka zostały dostrzeżone także na szczeblu ministerialnym. Podjęto wobec Kacpra jedną możliwą decyzję. "Osiąga sukcesy nie tylko na skoczni, ale także w nauce, w szkole średniej był nagradzany przez ministra edukacji i premiera Rady Ministrów, a matura też mu fajnie poszła. Żona kończyła w Krakowie Akademię Pedagogiczną i to ona kładła szczególnie duży nacisk na to, by syn nie zaniedbywał nauki. Powtarzaliśmy mu, że skoro ma inne talenty poza sportem, to też powinien je rozwijać" - zaznaczył ojciec skoczka.

Legendy zachwycone Tomasiakiem. "Olbrzymi talent"

Kacper Tomasiak posłuchał rad rodziców. Zwłaszcza że, jak mówi jego ojciec, "wiedza łatwo wchodzi mu do głowy". Nieraz opuszczał szkołę przez starty w zawodach i zgrupowania, lecz wystarczyło, że przejrzał materiał nawet w przerwie między lekcjami, a już bez większego trudu zdawał na bardzo dobre oceny.

Wydaje się tu zatem zgadzać wszystko. Kacper Tomasiak ma wsparcie w rodzinie, zachowuje się dojrzale i rozsądnie, jest inteligentny oraz głodny sukcesów i na studiach i w sporcie. Już teraz to, co prezentuje na skoczni, przerasta oczekiwania trenerów oraz ekspertów. Idealnie opisał to legendarny Andreas Goldberger.

"Trudno nie zauważyć tego, jak skacze ten młody chłopak. Jest świetny tej zimy. Normalnie tacy młodzi skoczkowie falują. Raz skaczą dobrze, raz gorzej. On jest niesamowicie stabilny jak na swój wiek" - podsumował, podpytywany przez Tomasza Kalembę.

Trzy grosze dorzucił jeszcze Martin Schmitt. "To jest naprawdę olbrzymi talent, który pracuje w spokoju. Będę trzymał za niego kciuki, żeby dalej szło mu tak dobrze" - przekazał i zaapelował o wyrozumiałość względem młodego zawodnika. "On skacze dobrze i już nałożona została na niego presją, z jaką musi sobie poradzić. Trzeba mu w tym pomóc i wspierać go, by sobie z tym poradził" - zakończył.

Apoloniusz Tajner: W wymiernych konkurencjach można coś przewidzieć, a skoki są niewymierne Polsat Sport

Kacper Tomasiak EXPA/ Tadeusz Mieczynski East News

Kacper Tomasiak Andrzej Iwańczuk Reporter

Kacper Tomasiak Philipp Guelland AFP