Prawdziwa rewolucja w skokach narciarskich. Puchar Świata niczym tenis, rekordowe loty

To jednak nie wszystko - według wstępnych ustaleń całkowitej zmianie ma ulec system punktowania zawodów. Obecnie w Pucharze Świata każdy konkurs jest punktowany tak samo - za zwycięstwo zawsze jest 100 punktów. Nowa propozycja zakłada, że skoki stałyby się podobne do tenisa - najwięcej punktów można by dostać za najbardziej prestiżowe konkursy i to one miałyby najsilniejszą obsadę. W kalendarzu byłyby też jednak inne imprezy Pucharu Świata, w których punktów byłoby mniej, co nie przeszkadzałoby zaliczać ich do cyklu.