Kamil Stoch to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych polskich sportowców w historii. W świecie skoków narciarskich osiągnął on niemal wszystko. W swoim bogatym dorobku posiada między innymi: trzy złote medale IO, dwa złota mistrzostw świata w skokach, dwie Kryształowe Kule oraz trzy triumfy w legendarnym Turnieju Czterech Skoczni.

Nic dziwnego, że wieści o zbliżającym się zakończeniu kariery tak utytułowanego zawodnika wywołały spore poruszenie w środowisku skoków narciarskich. Jeszcze przed startem obecnego sezonu dowiedzieliśmy się, że tegoroczne zmagania będą dla 38-latka czymś w rodzaju "pożegnalne tournee", w ramach którego kibice z różnych stron świata będą mogli po raz ostatni podziwiać wyczyny polskiego mistrza.

Niestety, póki co sezon ten nie układa się po myśli Stocha. Pokazały to chociażby trwające obecnie zimowe igrzyska olimpijskie. W ramach tych zawodów byliśmy świadkami wielu nieudanych prób w wykonaniu trzykrotnego mistrza olimpijskiego. Dobitnie poczynania swojego kolegi z reprezentacji skomentował zresztą Dawid Kubacki.

Ekspert wyjawił prawdę na temat Stocha. "Przyszła Wisła, która mentalnie go rozsypała"

Warto przypomnieć, że początek obecnej kampanii nie zwiastował takiego spadku formy Stocha. Wraz z drużyną mieszaną zajął 6. miejsce podczas zmagań w Lillehammer. Na tym samym obiekcie, leczy już w rywalizacji indywidualnej, plasował się natomiast na 13. oraz 12. pozycji. Podobnie sprawa wyglądała również podczas zmagań w Falun. Tam Stoch kończył konkursy indywidualne na 15. oraz 16. miejscu, a podczas kwalifikacji udało mu się nawet zająć dość wysoką 9. lokatę.

Kacper Merk z "Eurosportu" postanowił przeanalizować sytuację 38-letniego skoczka z kraju nad Wisłą. W programie "Misja Italia" wskazał on konkretny "punkt zwrotny", który całkowicie odmienił oblicze Kamila Stocha. Tym punktem był... grudniowy weekend skoków w Wiśle.

"[...]. Ten Engelberg mógł być jakimś przełomem. Myślałem wtedy, że to pójdzie do góry, ale nie poszło niestety tak, jak sobie pewnie Kamil zakładał [...]. Mam wrażenie, że narzucił sobie sam zbyt duże oczekiwania. To jest tak szalenie ambitny facet, że kiedy coś nie do końca idzie po jego myśli, to nie zawsze potrafi sobie z tym poradzić. [...]. Wydawało się, że od Lillehammer wszystko idzie w dobrym kierunku. Zaczęło się fajnie, a później przyszła Ruka [...]. Później przyszła Wisła, która mentalnie go rozsypała i z nie do końca zrozumiałych dla mnie przyczyn tego już się odrobić nie udało. [...]. W tym sezonie widziałem wiele treningów, na których Kamil Stoch przegrywał, powiedzmy tylko z Kacprem Tomasiakiem. Szkopuł w tym, że tego ani razu nie udało się przełożyć na serie oceniane" - tłumaczy ekspert.

Niestety, zmagania w Wiśle rzeczywiście mogły być dla Kamila Stocha bardzo przykrym doświadczeniem. Wówczas nie przebrnął on przez kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego. Wystąpił dopiero w drugich zawodach, zajmując jednak odległe 27. miejsce. Fakt ten boli podwójnie, ponieważ był to pożegnalny konkurs "przed własną publicznością". Niewiele lepiej Stoch zaprezentował się także w Zakopanem, gdzie w konkursie indywidualnym zajął dopiero 42. lokatę.

Kamil Stoch ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Kamil Stoch Jure MAKOVEC AFP

Kamil Stoch LUKASZ SZELAG/REPORTER Reporter

Adam Małysz: Topór jest zakopany Polsat Sport