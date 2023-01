Sam zainteresowany starał się studzić emocje. Na konferencji prasowej wyjaśniał, jak to wszystko wyglądało z jego punktu widzenia. "Sam fakt tego, że wiatr był w korytarzu, żeby dostać zielone światło, musiał być spełniony, bo automat inaczej tego zielonego światełka nie jest w stanie przepuścić. Taką mieliśmy pogodę, że tutaj się, podejrzewam, bardzo dynamicznie zmieniało. Jeden dostawał plus 20 punktów, następny plus 8, a jeszcze kolejny na minusie, blisko zera. To była bardzo dynamiczna sytuacja i w niejednym przypadku zdarzało się, że warunki, przy których było wciśnięte zielone światło, nie były tymi, jakie miał, gdy dojeżdżał do progu" - opowiadał.