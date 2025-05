Pracował dla Polaków. Przeszedł do FIS i od razu ogłosił ws. kontroli

Ulubiona zimowa dyscyplina milionów Polaków wciąż pogrążona jest w kryzysie po minionej zimowej kampanii. Nie wiadomo na przykład, kiedy zostaną odwieszeni Norwedzy zamieszani w aferę z nielegalnymi kombinezonami. Ponadto porządek we własnych strukturach postanowiła zrobić FIS. Od Letniego Grand Prix funkcję kontrolera nie będzie pełnił Christian Kathol, którego pracę wielokrotnie kwestionowano. Prawdopodobnie zamieni go kilkuosobowy zespół. A znajdzie się w nim do niedawna pracujący w PZN, Mathias Hafele.

Reklama