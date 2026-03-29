Sezon 2025/26 w skokach narciarskich dobiegł końca. Już wcześniej wiadomym było, że po kryształową kulę sięgnie Domen Prevc, którego przez cały sezon nie był w stanie doścignąć żaden z przeciwników. W ostatnim konkursie udział wzięło 30 najlepszych zawodników klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

W tym gronie znalazł się tylko jeden reprezentant Polski. Mowa rzecz jasna o Kamilu Stochu, który w Planicy ostatecznie żegnał się ze sportową karierą. 38-latek finalnie zajął 30. miejsce w konkursie, osiągając odległości kolejno 193 metrów i 190 metrów. Nie wynik był tu jednak kluczowy, lecz uhonorowanie znakomitej kariery trzykrotnego mistrza olimpijskiego.

Historyczny lot Valentina Fobuerta. Francuz ustanowił nowy rekord

Liczne zgromadzona publiczność, prócz pożegnania Kamila Stocha, oczekiwała również na kolejny triumf swojego mistrza Domena Prevca. Słoweńcy musieli jednak obejść się smakiem. Triumfator klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajął "zaledwie drugą pozycję". Lepszy od Prevca finalnie okazał się Marius Lindvik. Norweg tym samym wygrał pierwszy konkurs Pucharu Świata po czteroletniej przerwie.

Kończący sezon był znakomity dla Valentina Fouberta. 23-letni Francuz nieoczekiwanie wskoczył do światowej czołówki, stając się tym samym jednym z objawieniem całego sezonu, tuż obok m.in. Kacpra Tomasiaka. Niedzielny finał w Planicy był tego idealnym odzwierciedleniem.

Francuz zajął finalnie piąte miejsce, co jest jednym z najlepszych rezultatów w całej dotychczasowej karierze. Uwagę zwróciła zwłaszcza pierwsza próba Fouberta, która okazała się symboliczna dla samego zawodnika, jak i całych skoków narciarskich we Francji. 23-latek lądując na 239 metrze pobił o dziewięć metrów swój dotychczasowy rekord życiowy.

Co równie istotne, lot Fouberta jest także nowym rekordem Francji w długości skoku. Jak zauważył portal "nordicmag.info" 23-latek przebił dotychczasowo najdłuższy lot na 233,5 metra w wykonaniu ... kombinatora norweskiego. Dotychczasowym bohaterem francuskich skoków był Marco Heinis, który swój rekordowy lot oddał na mamucie w Bad Mitterndorf.

Styl "V" w skotakach narciarskich Marcin Golba AFP

Kamil Stoch zakończył karierę sportową Grzegorz Momot PAP

Skocznia mamucia w Planicy Jure MAKOVEC AFP

