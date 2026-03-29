Pożegnalny skok Kamila Stocha, a tu taki gest. Poruszający komunikat FIS

Bartłomiej Wrzesiński

Kamil Stoch w Planicy ostatecznie zakończył karierę sportową. W niedzielne przedpołudnie cały świat skoków narciarskich żegnał schodzącego ze sceny trzykrotnego mistrza olimpijskiego. Na specjalny gest zdecydował się również FIS, który za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikował pożegnalny film. W krótkim materiale nie zabrakło najważniejszych momentów ze sportowej przygody polskiego mistrza.

Kamil Stoch w zielonym plastronie z nartami „Kamil” i „Thank you”, w tle tłum kibiców oraz fotografowie
Kamil Stoch

Kamil Stoch w zawodach Pucharu Świata zadebiutował 17 stycznia 2004 roku w Zakopanem. 17-letni wówczas skoczek zajął 49. miejsce w konkursie indywidualnym. Kolejnymi kamieniami milowymi w jego karierze były pierwsze punkty w PŚ, które zdobył niespełna rok później. Młody Polak zaskoczył wszystkich, zajmując siódme miejsce w próbie przedolimpijskiej na skoczni we włoskim Pragelato.

Premierowe zwycięstwo w Pucharze Świata wiązało się z dużą symboliką. Stoch triumfował w konkursie w Zakopanem, podczas ostatniego w karierze sezonu Adama Małysza w zawodowym cyklu. "Orzeł z Wisły" wówczas w pierwszej serii zaliczył groźny upadek i nie walczył o zwycięstwo. Zrobił to jednak jego młodszy kolega, a cały świat obserwował symboliczne przekazanie pałeczki pierwszeństwa.

Przez 22 lata obecności w elicie Kamil Stoch napisał historię polskiego sportu. Skoczek z Zębu trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo olimpijskie, a to dopiero początek jego licznych sukcesów. Stoch na swoim koncie zapisał również dwa złota mistrzostw świata, dwa wygrane Pucharu Świata oraz trzy triumfy w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni.

Maciej Brzeziński

Pożegnanie Kamila Stocha. Ostatni skok, a potem taki komunikat FIS. Symboliczne obrazki

Epilog tej historii nastąpił w Planicy. Kamil Stoch jako jedyny z Polaków wystartował w niedzielnym konkursie finałowym, zarezerwowanym dla najlepszej 30-stki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. 38-latek pomimo kiepskiej dyspozycji zdołał oddać dwa skoki konkursowe. W pierwszej serii wylądował na 193 metrze, co finalnie dało mu 30. miejsce na półmetku rywalizacji.

Stoch rozpoczynał drugą serię, oddając tym samym ostatni skok w karierze. W wyjątkowej chwili towarzyszyła mu m.in. małżonka Ewa Bilan-Stoch, która zagościła w gnieździe trenerskim i osobiście wystartowała kończącego karierę bohatera dnia. Stoch za drugim razem osiągnął 190 metrów, puentując tym samym swoją wieloletnią karierę.

Stocha na dole żegnali najbliżsi, w tym również i partnerzy z kadry narodowej. Specjalny komunikat wystosował również FIS. Światowa federacja opublikowała specjalny film, w którym przedstawiono najważniejsze kadry z całej kariery polskiego skoczka. Swoista droga życiowa przedstawia zarówno okres dzieciństwa Stocha, jak również i najważniejsze sukcesy, w tym m.in. debiut i pierwszy triumf w Zakopanem, triumf w TCS czy rekordowe skoki w Planicy oraz Sapporo.

Maciej Brzeziński
Mężczyzna w czerwonej kurtce z logo sponsorów stojący na zewnątrz w padającym śniegu, rozświetlony światłem reflektorów, w tle rozmazane postacie i elementy trybun.
Kamil Stoch
Skoczek narciarski w białym kombinezonie i zielonym plastronie z numerem 3 ląduje z rozłożonymi rękami na śniegu podczas zawodów, w tle widoczny tłum kibiców oraz banery reklamowe.
Kamil Stoch zakończył karierę sportową
Mężczyzna w zielonym stroju sportowym i czapce z polską flagą, zakłada ręce na głowę, w tle rozmyte sylwetki kibiców podczas zawodów narciarskich.
Kamil Stoch
Piotr Gruszka: Polskie kluby stać na to, by walczyć w Europie. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

