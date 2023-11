Pożar koło skoczni w Ruce. Organizatorzy z problemem, wszystko tuż przed PŚ

Dla wszystkich fanów skoków narciarskich czas oczekiwania na inaugurację Pucharu Świata wielkimi krokami dobiega końca - już w najbliższy weekend zawodnicy zaprezentują swoją formę podczas zawodów odbywających się w słynnym kompleksie Rukatunturi znajdującym się nieopodal Kuusamo.

Dla organizatorów zawodów sprawa jest tym razem szczególnie prestiżowa, bowiem PŚ rozpocznie się w Ruce po raz pierwszy od sezonu 2016/2017 - w późniejszych kampaniach inauguracyjne zmagania odbywały się bowiem, za jednym wyjątkiem, w Wiśle. Tymczasem w Finlandii doszło do niespodziewanego - i niemiłego - zwrotu akcji.

Paweł Wąsek: Wiemy, że możemy zaufać sztabowi. WIDEO / PZN / PZN

Pożar obok skoczni w Ruce. Organizatorzy przekazali jednak i pozytywne wieści

Jak donoszą tamtejsze media, m.in. portal yle.fi, w okolicach skoczni doszło bowiem do pożaru - ogień wybuchł w restauracji "Piste" i wszystko wskazuje na to, że pojawił się po zwarciu elektrycznym. Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę i jest już pewne, że przybytek będzie nieczynny podczas weekendu.

To zaś krzyżuje trochę plany organizatorów - "Piste" to bowiem miejsce, w którym stołowali się dotychczas członkowie reprezentacji biorących udział w rywalizacji na obiekcie HS 142. "Musieliśmy zreorganizować kwestię posiłków" - przyznał Matti Heikkila, sekretarz generalny Kuusamon Era-Veikot przygotowującego konkursy.

Są jednak i lepsze wieści - wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie padnie w Ruce rekord frekwencji jeśli mowa o kibicach i tamtejszy kompleks oraz otaczającą go okolicę odwiedzą naprawdę ogromne tłumy, co sam Heikkila przyznaje wprost w jednej ze swych wypowiedzi.

Dotychczasowy rekord to około 24 000 gości. Spodziewam się, że w nadchodzący weekend liczba ta przekroczy 25 000 ~ stwierdził.

PŚ w Ruce. W zawodach zobaczymy pięciu reprezentantów Polski

W konkursach w Finlandii weźmie udział pięciu Polaków - będą to Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Pierwsze emocje z tym związane czekają nas już tak naprawdę w piątek, kiedy to odbędzie się oficjalny trening i kwalifikacje do pierwszych zmagań. Na relację na żywo z tych wydarzeń zapraszamy do Interii Sport.

Niektórzy z naszych skoczków zostali nominowani w plebiscycie Interii "As Sportu 2023" - poznaj wszystkich kandydatów i kandydatki do tytułu i wybierz swoich ulubieńców w poniższej ankiecie wielokrotnego wyboru:

As Sportu / INTERIA.PL / interia "As Sportu 2023". Wybierz z nami finałową 16 plebiscytu Krzysztof Chmielewski (pływanie) Tomasz Fornal (siatkówka) Eryk Goczał (rajdy samochodowe) Norbert Huber (siatkówka) Hubert Hurkacz (tenis) Marcin Janusz (siatkówka) Łukasz Kaczmarek (siatkówka) Natalia Kaczmarek (lekkoatletyka – biegi) Adrianna Kąkol, Karolina Naja, Anna Puławska, Dominika Putto (kajakarstwo) Renata Knapik-Miazga, Magdalena Pawłowska, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Ewa Trzebińska (szpada) Aleksandra Król (snowboard) Dawid Kubacki (skoki narciarskie) Robert Kubica (sporty motorowe) Bartosz Kurek (siatkówka) Oskar Kwiatkowski (snowboard) Robert Lewandowski (piłka nożna) Magda Linette (tenis) Wilfredo Leon (siatkówka) Adrian Meronk (golf) Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa) Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo) Wojciech Nowicki (lekkoatletyka – rzut młotem) Pia Skrzyszowska (lekkoatletyka – biegi) Jeremy Sochan (koszykówka) Kamil Stoch (skoki narciarskie) Magdalena Stysiak (siatkówka) Adrianna Sułek (lekkoatletyka – pięciobój) Ewa Swoboda (lekkoatletyka – biegi) Wojciech Szczęsny (piłka nożna) Aleksander Śliwka (siatkówka) Iga Świątek (tenis) Joanna Wołosz (siatkówka) Paweł Zatorski (siatkówka) Piotr Zieliński (piłka nożna) Bartosz Zmarzlik (żużel) Piotr Żyła (skoki narciarskie) Zagłosuj

Dawid Kubacki / Fot. Lukasz Szelag/REPORTER / East News

Piotr Żyła / AFP