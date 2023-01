Powtórka z Zakopanego w Sapporo? Prognozy nie pozostawiają wątpliwości

W niedzielny poranek kibice, którzy przybyli do Zakopanego mogli mocno się przerazić. Obalone banery i płotki to jedynie kilka śladów, jakie pozostawił po sobie siejący spustoszenie wiatr. Organizatorzy obawiali się, że takie a nie inne warunki pogodowe sprawią, że konkurs indywidualny zaplanowany na godzinę 16.00 zostanie odwołany. Finalnie, mimo mocno niesprzyjających warunków na skoczni im. Stanisława Marusarza udało się rozegrać obie serie konkursowe. Niestety, nie wszyscy zawodnicy zdołali poradzić sobie w tej loteryjnej rywalizacji. Na fatalne warunki w drugiej serii trafili m.in. Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki.

Fatalne prognozy pogody przed PŚ w Sapporo

Wszystko wskazuje na to, że zawodnicy o wyrównanej rywalizacji będą mogli zapomnieć także podczas konkursów Pucharu Świata w Sapporo . Według najnowszych prognoz, podczas sobotnich zawodów siła wiatru wynosić będzie nawet do 10 m/s . Na ten moment najspokojniejszych dniem będzie natomiast piątek, podczas którego odbędzie się pierwszy z trzech zaplanowanych na ten weekend konkursów.

Thomas Thurbnichler zdradził już, którzy skoczkowie polecą do Japonii, by walczyć o kolejne wysokie lokaty. W Sapporo zobaczymy jedynie pięciu reprezentantów Polski - Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Pawła Wąska oraz Aleksandra Zniszczoła. Jan Habdas natomiast dołączy do Jakuba Wolnego, Kacpra Juroszka, Tomasza Pilcha, Andrzeja Stękały i Stefana Huli podczas weekendu Pucharu Kontynentalnego w Eisenerz.