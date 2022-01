Start pierwszej serii trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skoczni był kilkukrotnie przekładany. Ostatecznie warunki atmosferyczne nie pozwoliły w bezpiecznych warunkach przeprowadzić rywalizacji i jury musiało podjąć decyzję o odwołaniu zawodów i przeniesieniu ich do Bischofshofen.

Turniej Czterech Skoczni: Pesymistyczne prognozy w Austrii

Niestety wiele wskazuje na to, że najbliższe dni dla skoczków również nie będą łatwe. Prognozy pokazują, że dziś i jutro w okolicach Bischofshofen mają wystąpić spore opady śniegu i deszczu ze śniegiem. To także może storpedować rywalizację, choć z drugiej strony organizatorzy z pewnością będą bardzo zdeterminowani, by doprowadzić zmagania do końca.



Kalendarz Pucharu Świata akurat w tym okresie jest bardzo napięty i raczej trudno wyobrazić sobie, by Turniej Czterech Skoczni zakończył się później, niż tradycyjnie w święto Trzech Króli. Później zaplanowane są już kolejne konkursy Pucharu Świata, a przecież do igrzysk olimpijskich został mniej niż miesiąc, toteż czasu na ewentualne roszady kalendarzowe praktycznie nie ma.



Plan na najbliższe dni jest dość mocno "napakowany", ale wydaje się możliwy do zrealizowania. W środę, o 11:30 rozpoczną się serie treningowe. O godzinie 13:00 ruszą kwalifikacje do pierwszego z dwóch konkursów (tego w zastępstwie za Innsbruck), a o 16:30 - sam konkurs. Dzień później kwalifikacje rozpoczną się o 14:30, a konkurs - o 17:30.

